Сплочение во имя армянства Арцаха: в более чем 50 европейских городах прошли различные акции и мероприятия

28-29 января в более чем пятидесяти городах Европы движение «Европейцы во имя армянства Арцаха» объединило армянские общины разных европейских стран, европейцев и европейские структуры, поддерживающие армян Арцаха. Основной целью акций и различных других мероприятий, проведенных под лозунгом «Борьба должна продолжаться», было осуждение политики Азербайджана этнических чисток и геноцида, требование освобождения всех пленных, содержащихся в Азербайджане, введение санкций в отношении властей Азербайджана. Сотни организаций посредством двухдневных акций еще раз подтвердили свою решимость перейти к новому этапу борьбы за права армянства Арцаха.

Как передает корреспондент «Арменпресс» в Брюсселе, представители армянских общин в шестнадцати городах Франции и французские политики объединились с одним и тем же требованием - справедливости для армян Арцаха. Мероприятия, проведенные в Париже, Альфорвиле, Арновиле, Ницце, Иси-Ло-Мулино, Валансе и в других городах, были многолюдными. Рядом с армянами стояли и политические деятели. В митинге, проведенном в Ницце, принял участие также и турецкий диссидентский деятель Пинар Селек, который выразил свою поддержку армянам Арцаха и отметил, что готов бороться за Армению, потому что у мира есть справедливый долг перед Арменией. «Защищая Армению, мы защитим справедливость, достоинство и мир», - заявил Пинар Селек.

В столице Швеции Стокгольме состоялось мероприятие, посвященное Нагорному Карабаху, с участием скаутов. На центральных площадях городов Сёдертельо и Вестероса прошли собрания с участием как местных армян, так и шведов.

В столице Австрии Вене прошел митинг в поддержку защиты прав армян Арцаха.

В Лондоне также были организованы различные мероприятия, было принято заявление в поддержку защиты прав армян Арцаха.

В Германии, в Кельне, Гамбурге, Бремене армянская молодежь провела митинг и выразила готовность поддержать армян Арцаха.

Собрание движения в Брюсселе состоялось в Армянской апостольской церкви, в котором приняли участие бельгийские политики, ученые и представители разных других сфер.

В городах Алмело и Арнем Нидерландов также выразили поддержку армянам Арцаха и подтвердили важную роль армянской диаспоры.

В акциях, состоявшихся в греческих городах Афины, Кавалла, Фессалоники, Пирея и Серес, приняли участие и государственные деятели, выразив свою поддержку защите прав армян Арцаха.

Акции прошли и в Болгарии, Румынии, Грузии, на Кипре, всего в 50 городах.

Лилит Гаспарян