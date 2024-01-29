Главы МИД Армении и Польши обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 29 января провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Республики Польша Радославом Сикорским.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники затронули двустороннее взаимодействие и возможные последующие контакты, направленные на его дальнейшее развитие.

Министры иностранных дел Армении и Польши затронули ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Министр Мирзоян представил видение Республики Армения по установлению мира и стабильности в регионе, а также ключевые принципы, заложенные в его основу.