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Главы МИД Армении и Польши обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе

Главы МИД Армении и Польши обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 29 января провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Республики Польша Радославом Сикорским.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники затронули двустороннее взаимодействие и возможные последующие контакты, направленные на его дальнейшее развитие.

Министры иностранных дел Армении и Польши затронули ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Министр Мирзоян представил видение Республики Армения по установлению мира и стабильности в регионе, а также ключевые принципы, заложенные в его основу.


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