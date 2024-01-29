Главы МИД Армении и Польши обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
21:51, 29 Январь 2024
Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 29 января провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Республики Польша Радославом Сикорским.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники затронули двустороннее взаимодействие и возможные последующие контакты, направленные на его дальнейшее развитие.
Министры иностранных дел Армении и Польши затронули ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Министр Мирзоян представил видение Республики Армения по установлению мира и стабильности в регионе, а также ключевые принципы, заложенные в его основу.
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