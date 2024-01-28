По случаю Дня армии премьер-министр Никол Пашинян посетил воинский пантеон «Ераблур»

По случаю Дня армии премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, председателем Национального Собрания Аленом Симоняном и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань уважения памяти сынов армянского народа, отдавших свою жизнь за Родину.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.