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Посол Армении и замглавы МИД Греции обсудили проведение заседания двусторонней межправкомиссии

Посол Армении и замглавы МИД Греции обсудили проведение заседания двусторонней межправкомиссии

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Греческой Республике Тигран Мкртчян 25 января встретился с заместителем министра иностранных дел Греции по экономической дипломатии Костасом Франгоянисом.

Как сообщили Арменпресс пресс-службе посольства, посол представил последние региональные развития, текущее состояние армяно-азербайджанского переговорного процесса, коснулся вопроса разблокирования региональных коммуникаций на основе принципа взаимности и равной юрисдикции.

Собеседники коснулись вопроса проведения в ближайшее время в Ереване заседания межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Республикой Армения и Греческой Республикой. Стороны подчеркнули важность придания нового импульса армяно-греческим экономическим отношениям как важной основе традиционных дружественных двусторонних отношений. Была подчеркнута важность активизации связей между деловыми кругами, в этом направлении планируются новые шаги в ближайшем будущем.


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