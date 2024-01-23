Комитет «Ай Дата» АРФД Канады обеспокоен возможной отменой эмбарго на продажу военной продукции Турции
Комитет «Ай Дата» АРФД Канады обеспокоен тем, что Канада может отменить эмбарго на продажу военной продукции, введенное в отношении Турции.
Как передает «Арменпресс», в сообщении Центрального офиса Бюро АРФ Дашнакцутюн отмечено, что этот шаг может быть предпринят в рамках сделки по вступлению Швеции в НАТО.
«Отмена эмбарго на поставки оружия Турции особенно опасна после недавних скандальных разоблачений канадско-турецкой военной торговли, когда в 2019 году официальная Оттава разрешила продажу Анкаре технологий L3arris/WESCAM, используемых в БПЛА, являющихся основными деталями, обеспечивающими конкурентоспособность БПЛА «Байрактар». Дальнейшее расследование доказало передачу этих запрещенных технологий Азербайджану. Были выявлены и другие турецкие подделки. В частности, канадская технология, согласно турецкой заявке, подлежала использованию не для наступательных, а для разведывательных БПЛА. После этого государственного расследования канадская сторона в результате работы Комитет «Ай Дата» АРФД Канады ввела эмбарго на продажу Турции военной продукции.
Согласно позиции Комитета «Ай Дата» АРФД Канады, Канада не должна быть соучастником турецко-азербайджанских военных преступлений, способствуя расширению их военных арсеналов. Продажа оружия государствам с мошенническими намерениями нарушает правила Канады в отношении экспорта оружия, создавая значительную угрозу региональной стабильности. В соответствии с заявленными Канадой приоритетами поддержания регионального мира и безопасности и защиты прав человека, Оттава не должна снимать эмбарго на поставки оружия.
«Принимая во внимание предыдущие турецкие правонарушения и нарушения правил приобретения оружия, а также угрозы Турции территориальной целостности и суверенитету Республики Армения, Комитет «Ай Дата» АРФД Канады призывает правительство Канады проявить максимальную осторожность и отдать приоритет региональной стабильности, миру и правам человека», - говорится в заявлении.
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