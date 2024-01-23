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Представитель Арама I встретился с государственным секретарем Ватикана

Представитель Арама I встретился с государственным секретарем Ватикана

Представитель Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I Его Преосвященство архиепископ Нарек Алемезян встретился в Ватикане с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Как передает «Арменпресс», пресс-служба Великого Дома Киликийского сообщила, что в повестке встречи были проблемы, с которыми в настоящее время столкнулся Ливан. В этом контексте архиепископ Нарек Алемезян передал кардиналу беспокойство и опасения Арама I.

Он также сообщил, что Католикос Арам I несколько дней назад в Дохе встречался с премьер-министром Катара для обсуждения проблем в Ливане.

Кардинал приветствовал усилия Католикоса Арама I по благополучному решению проблем, стоящих перед Ливаном, как и межцерковных и межрелигиозных вопросов.


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