Около 5000 семей вынужденных переселенцев из Арцаха получили 100 тонн гуманитарной помощи от группы компаний «Галакси»

«Единство и забота» – вокруг этих важных слов сплотились сотрудники группы компаний «Галакси», передавшие пяти тысячам семей, вынужденно переехавшим из Арцаха, свое душевное тепло и, конечно, продукты первой необходимости, сбором и подготовкой которых они занимались почти два месяца и которые так нужны в тяжелые зимние месяцы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе группы компаний «Галакси», непосредственную поддержку в подготовке списка адресатов гуманитарной помощи и организации ее передачи оказало Армянское общество Красного Креста в рамках сложившегося между сторонами партнерства. Команда «Галакси» со всей ответственностью подошла к проведенной работе – от выбора продуктов и проверки их качества до формирования наборов, – для того чтобы достойно и деликатно передать продукты семьям арцахцев.

«В условиях этой трагедии, постигшей наш народ, очень важно сохранять человеческие качества, проявлять заботу и социальную ответственность – придерживаться тех ключевых ценностей, которым мы всегда были и будем привержены. Мы должны не словом, а делом показывать, что проявление человечности в подобных ситуациях – наш самый большой долг», – сказал соучредитель и генеральный директор группы компаний «Галакси» Арам Хачатрян.

Инициатива «Единство и забота» – это результат совместных усилий учредителей «Галакси», компаний, входящих в состав группы, а также их сотрудников. Эти усилия включают как финансовое участие, так и колоссальную волонтерскую деятельность. После того, как продуктовые наборы весом по 20кг были сформированы и размещены по ящикам, 100 тонн гуманитарной помощи были далее доставлены из Еревана в офисы Армянского Красного Креста, расположенные в Вайоц Дзоре, Гегаркунике, Котайке, Лори и Тавуше, где были переданы пяти тысячам арцахских семей, поселившимся в марзах. Это крупнейшая подобная благотворительная инициатива в корпоративном секторе, реализация которой длилась с октября прошлого по январь текущего года.

«Мы высоко ценим проявленные командой «Галакси» инициативность и ответственность. Масштаб случившейся гуманитарной катастрофы еще не до конца понятен. Поэтому очень важно для каждого из нас уделять внимание и поддерживать этих людей. В этом смысле группа компаний «Галакси» является исключительным примером того, как каждый может проявить социальную ответственность, и за это я очень ей благодарна.

Корпоративная социальная ответственность представляет высочайшую важность и ценность в сфере оказания гуманитарной помощи. Значительную часть работы по обеспечению продуктовыми наборами пяти тысяч семей составила волонтерская помощь, без которой было бы сложно воплотить эту инициативу в жизнь. В этом команда «Галакси» также проявила высочайшие качества. Армянское общество Красного Креста считает проведенную совместную работу успешной и выражает благодарность группе компаний «Галакси» прежде всего за инициативность и последовательность в ее выполнении. Без сомнения это сотрудничество можно назвать образцовым», – отметила исполнительный директор Армянского общества Красного Креста Анна Егиазарян.

В реализации программы «Единство и забота» в рамках соблюдения принципов социальной ответственности приняли участие входящие в состав группы «Галакси» компании «Айюнетворкс», «Гейт2», «Ереван Молл», «Мегафуд», «ПОЛ Армения», «Санта-Фе», «Тайм», «Терьян5», «Хронограф» и «Юком» при значительной финансовой поддержке со стороны учредителей. За организацию акции отвечала компания «Аксель Мондриан и Партнеры». В ходе проведенной работы 300 волонтеров и членов их семей в две смены – днем и вечером – упаковывали продукты, чтобы они могли быть в целости доставлены адресатам, и огромный вклад в это общее дело внесли созданный в рамках инициативы организационный комитет и руководство управления персоналом Группы.

«Наши соотечественники из Арцаха должны почувствовать, что они не одиноки, что мы стоим с ними плечом к плечу на пути выхода из сложившейся ситуации. Это такие же семьи, как и наши, лишившиеся дома, который они строили и лелеяли в течение долгих лет, средств к существованию, каких-либо гарантий, и мы должны быть едины, протянуть руку помощи, чтобы вместе найти выход из этой тяжелейшей ситуации. Всю работу я согласовывал с семьей. Речь идет не только о финансовой помощи со стороны семьи Хачатрян, но и о проявлении участия и заботы в отношении наших братьев и сестер со стороны нашей семьи и нашей команды», – отметил соучредитель и сопредседатель правления группы компаний «Галакси» Артем Хачатрян.

Генеральный директор «Мегафуд» Армине Енгибарян, описывая практически круглосуточную работу, проводившуюся на складах компании, подчеркнула: «Одной из важнейших составляющих этой благотворительной инициативы стала правильная организация процесса размещения на складах нашей компании и упаковки продуктов. Мы делали это с осознанием всей ответственности, поскольку были убеждены, что это начинание позволит обеспечить минимальные потребности многих семей».

«Мы участвовали во всех этапах этой важнейшей инициативы с исключительным чувством ответственности и преданности нашей Родине. Мы не просто сделали благое дело, мы зажгли свет во тьме. Совместными усилиями мы попытались облегчить проблемы социального и психологического характера, с которыми столкнулись наши соотечественники из Арцаха», – рассказал генеральный директор компании «Юком» Ральф Йирикян.

«Весь коллектив «Тайм» с большой теплотой и с чистым сердцем подошел к участию в инициативе. Мы постарались проявить преданность и ответственность по отношению к нашим соотечественникам, вынужденным покинуть свои дома в Арцахе; в каждую коробку, помимо продуктов, мы вложили нашу любовь и поддержку. И мы уверены, что семьям, получившим помощь, передались наши чувства и эмоции», – отметил генеральный директор компании «Тайм» Арсен Мнацаканян.

«Вместе с продуктами первой необходимости мы постарались передать нашим соотечественникам заботу и тепло, в которых они, я уверен, нуждаются. Это замечательный пример того, как армяне могут объединяться и протягивать руку помощи», – заявил генеральный директор «Ереван Молл» Вазрик Секоян.

После завершения нынешнего этапа программы команда «Галакси», представители всех входящих в состав группы компаний и Армянское общество Красного Креста обменялись исчерпывающими и прозрачными отчетами, а также обсудили будущие возможных проекты, направленные на оказание поддержки арцахцам.

***

Группа компаний «Галакси», основанная Арамом Хачатряном, Гургеном Хачатряном и Артемом Хачатряном, является армянской холдинговой компанией, объединяющей 15 компаний в 3 странах. Компания направляет значительные усилия и средства на реализацию в Армении программ по социальной ответственности в сфере образования, социального развития и искусства с целью формирования и совершенствования интеллектуального лидерства и интеллектуального капитала в Армении. Только за последние годы «Галакси» воплотила в жизнь 64 масштабных проекта по корпоративной социальной ответственности, в рамках которых помощь получили свыше 10 000 человек.

Армянское общество Красного Креста (АОКК), являясь полноправным участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, руководствуется основополагающими принципами движения, включающими гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. Как структура, оказывающая содействие государству в гуманитарной сфере, АОКК на протяжении уже 104 лет реализует проекты на всей территории страны по следующим стратегическим направлениям: борьба с последствиями стихийных бедствий и катастроф, помощь при перемещении населения, поддержка в социальной сфере и в сфере здравоохранения, оказание первой помощи, содействие в решении проблем молодежи, распространениие гуманистических ценностей и прочее. Миссия АОКК состоит в снижении уязвимости населения путем мобилизации филантропических усилий, в подготовке к противодействию факторам и ситуациям, которые могут обусловить рост уязвимости населения, а также в оказании необходимой помощи людям, находящимся в сложных социально-экономических условиях.