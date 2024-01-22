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Около 5000 семей вынужденных переселенцев из Арцаха получили 100 тонн гуманитарной помощи от группы компаний «Галакси»

Около 5000 семей вынужденных переселенцев из Арцаха получили 100 тонн гуманитарной помощи от группы компаний «Галакси»

«Единство и забота» – вокруг этих важных слов сплотились сотрудники группы компаний «Галакси», передавшие пяти тысячам семей, вынужденно переехавшим из Арцаха, свое душевное тепло и, конечно, продукты первой необходимости, сбором и подготовкой которых они занимались почти два месяца и которые так нужны в тяжелые зимние месяцы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе группы компаний «Галакси», непосредственную поддержку в подготовке списка адресатов гуманитарной помощи и организации ее передачи оказало Армянское общество Красного Креста в рамках сложившегося между сторонами партнерства. Команда «Галакси» со всей ответственностью подошла к проведенной работе – от выбора продуктов и проверки их качества до формирования наборов, – для того чтобы достойно и деликатно передать продукты семьям арцахцев.

«В условиях этой трагедии, постигшей наш народ, очень важно сохранять человеческие качества, проявлять заботу и социальную ответственность – придерживаться тех ключевых ценностей, которым мы всегда были и будем привержены. Мы должны не словом, а делом показывать, что проявление человечности в подобных ситуациях – наш самый большой долг», – сказал соучредитель и генеральный директор группы компаний «Галакси» Арам Хачатрян

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Инициатива «Единство и забота» – это результат совместных усилий учредителей «Галакси», компаний, входящих в состав группы, а также их сотрудников. Эти усилия включают как финансовое участие, так и колоссальную волонтерскую деятельность. После того, как продуктовые наборы весом по 20кг были сформированы и размещены по ящикам, 100 тонн гуманитарной помощи были далее доставлены из Еревана в офисы Армянского Красного Креста, расположенные в Вайоц Дзоре, Гегаркунике, Котайке, Лори и Тавуше, где были переданы пяти тысячам арцахских семей, поселившимся в марзах. Это крупнейшая подобная благотворительная инициатива в корпоративном секторе, реализация которой длилась с октября прошлого по январь текущего года.

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«Мы высоко ценим проявленные командой «Галакси» инициативность и ответственность. Масштаб случившейся гуманитарной катастрофы еще не до конца понятен. Поэтому очень важно для каждого из нас уделять внимание и поддерживать этих людей. В этом смысле группа компаний «Галакси» является исключительным примером того, как каждый может проявить социальную ответственность, и за это я очень ей благодарна.

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Корпоративная социальная ответственность представляет высочайшую важность и ценность в сфере оказания гуманитарной помощи. Значительную часть работы по обеспечению продуктовыми наборами пяти тысяч семей составила волонтерская помощь, без которой было бы сложно воплотить эту инициативу в жизнь. В этом команда «Галакси» также проявила высочайшие качества. Армянское общество Красного Креста считает проведенную совместную работу успешной и выражает благодарность группе компаний «Галакси» прежде всего за инициативность и последовательность в ее выполнении. Без сомнения это сотрудничество можно назвать образцовым», – отметила исполнительный директор Армянского общества Красного Креста Анна Егиазарян.

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В реализации программы «Единство и забота» в рамках соблюдения принципов социальной ответственности приняли участие входящие в состав группы «Галакси» компании «Айюнетворкс», «Гейт2», «Ереван Молл», «Мегафуд», «ПОЛ Армения», «Санта-Фе», «Тайм», «Терьян5», «Хронограф» и «Юком» при значительной финансовой поддержке со стороны учредителей. За организацию акции отвечала компания «Аксель Мондриан и Партнеры». В ходе проведенной работы 300 волонтеров и членов их семей в две смены – днем и вечером – упаковывали продукты, чтобы они могли быть в целости доставлены адресатам, и огромный вклад в это общее дело внесли созданный в рамках инициативы организационный комитет и руководство управления персоналом Группы.

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«Наши соотечественники из Арцаха должны почувствовать, что они не одиноки, что мы стоим с ними плечом к плечу на пути выхода из сложившейся ситуации. Это такие же семьи, как и наши, лишившиеся дома, который они строили и лелеяли в течение долгих лет, средств к существованию, каких-либо гарантий, и мы должны быть едины, протянуть руку помощи, чтобы вместе найти выход из этой тяжелейшей ситуации. Всю работу я согласовывал с семьей. Речь идет не только о финансовой помощи со стороны семьи Хачатрян, но и о проявлении участия и заботы в отношении наших братьев и сестер со стороны нашей семьи и нашей команды», – отметил соучредитель и сопредседатель правления группы компаний «Галакси» Артем Хачатрян

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Генеральный директор «Мегафуд» Армине Енгибарян, описывая практически круглосуточную работу, проводившуюся на складах компании, подчеркнула: «Одной из важнейших составляющих этой благотворительной инициативы стала правильная организация процесса размещения на складах нашей компании и упаковки продуктов. Мы делали это с осознанием всей ответственности, поскольку были убеждены, что это начинание позволит обеспечить минимальные потребности многих семей».

«Мы участвовали во всех этапах этой важнейшей инициативы с исключительным чувством ответственности и преданности нашей Родине. Мы не просто сделали благое дело, мы зажгли свет во тьме. Совместными усилиями мы попытались облегчить проблемы социального и психологического характера, с которыми столкнулись наши соотечественники из Арцаха», – рассказал генеральный директор компании «Юком» Ральф Йирикян.

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«Весь коллектив «Тайм» с большой теплотой и с чистым сердцем подошел к участию в инициативе. Мы постарались проявить преданность и ответственность по отношению к нашим соотечественникам, вынужденным покинуть свои дома в Арцахе; в каждую коробку, помимо продуктов, мы вложили нашу любовь и поддержку. И мы уверены, что семьям, получившим помощь, передались наши чувства и эмоции», – отметил генеральный директор компании «Тайм» Арсен Мнацаканян.

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«Вместе с продуктами первой необходимости мы постарались передать нашим соотечественникам заботу и тепло, в которых они, я уверен, нуждаются. Это замечательный пример того, как армяне могут объединяться и протягивать руку помощи», – заявил генеральный директор «Ереван Молл» Вазрик Секоян.

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После завершения нынешнего этапа программы команда «Галакси», представители всех входящих в состав группы компаний и Армянское общество Красного Креста обменялись исчерпывающими и прозрачными отчетами, а также обсудили будущие возможных проекты, направленные на оказание поддержки арцахцам.

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Группа компаний «Галакси», основанная Арамом Хачатряном, Гургеном Хачатряном и Артемом Хачатряном, является армянской холдинговой компанией, объединяющей 15 компаний в 3 странах. Компания направляет значительные усилия и средства на реализацию в Армении программ по социальной ответственности в сфере образования, социального развития и искусства с целью формирования и совершенствования интеллектуального лидерства и интеллектуального капитала в Армении. Только за последние годы «Галакси» воплотила в жизнь 64 масштабных проекта по корпоративной социальной ответственности, в рамках которых помощь получили свыше 10 000 человек. 

Армянское общество Красного Креста (АОКК), являясь полноправным участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, руководствуется основополагающими принципами движения, включающими гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. Как структура, оказывающая содействие государству в гуманитарной сфере, АОКК на протяжении уже 104 лет реализует проекты на всей территории страны по следующим стратегическим направлениям: борьба с последствиями стихийных бедствий и катастроф, помощь при перемещении населения, поддержка в социальной сфере и в сфере здравоохранения, оказание первой помощи, содействие в решении проблем молодежи, распространениие гуманистических ценностей и прочее. Миссия АОКК состоит в снижении уязвимости населения путем мобилизации филантропических усилий, в подготовке к противодействию факторам и ситуациям, которые могут обусловить рост уязвимости населения, а также в оказании необходимой помощи людям, находящимся в сложных социально-экономических условиях.

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