Послы Ирана и Пакистана вернутся к исполнению своих обязанностей 26 января

Посол Ирана в Исламабаде, а также посол Пакистана в Тегеране вернутся к исполнению своих обязанностей 26 января. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух стран.

«По итогам телефонного разговора между министрами иностранных дел Пакистана и Исламской Республики Иран была достигнута договоренность о том, что послы обеих стран могут вернуться на свои посты к 26 января 2024 года», - заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Пакистана.

Согласно сообщению, «по приглашению министра иностранных дел Джалиля Аббаса Джилани министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян 29 января 2024 года совершит визит в Пакистан».

16 января Иран нанес удары по территории Пакистана, заявив, что нанес удар по двум опорным пунктам террористической группировки «Джейш аль-Адль». Пакистан сообщил, что в результате этих ударов погибли двое детей, и предупредил Иран о возможных последствиях.

18 января Пакистан атаковал иранские провинции Систан и Белуджистан, мотивируя это тем, что он целился на укрытия боевиков-сепаратистов. В результате этих ударов погибли 10 человек, в том числе 4 ребенка.