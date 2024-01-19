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Вардан Гукасян решил открыть новую партию 

Вардан Гукасян решил открыть новую партию 

Вардан Гукасян решил выйти из партии «Общественный голос» и открыть новую партию под названием «Демократия, закон и дисциплина», с которой он будет участвовать в будущих выборах. Как сообщает Арменпресс, Гукасян заявил об этом на конференции.

Съезд партии состоится 5 марта,  день рождения Вазгена Саркисяна.

Конфликт внутри партии «Общественный голос» возник еще 10 января, когда на странице политической силы в Facebook было опубликовано заявление о прекращении членства Вардана Гукасяна в партии.

Вардан Гукасян, в свою очередь, заявил, что создал партию «Общественный голос», и эта партия без него существовать не может.


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