Министерство разведки Ирана сообщило об аресте ряда лидеров ИГИЛ

Министерство разведки Ирана объявило, что два террориста, которые были причастны к инциденту в Кермане, погибли в вооруженном столкновении с силами безопасности и рассказали об аресте ряда лидеров террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, в заявлении говорится, что после трагической катастрофы, произошедшей на церемонии по случаю годовщины Касема Сулеймани в Кермане, и в продолжение сбора информации и мер безопасности внутри страны и за ее пределами, были получены определенные данные.

В последствии был выявлен и арестован ряд других агентов, связанных с этим инцидентом, на уровне некоторых лидеров ИГИЛ, вплоть до оперативных агентов и граждан нескольких стран, и переведен в следственные изоляторы страны. Министерство безопасности указало на продолжение наступательных и оборонительных операций и активное присутствие сил безопасности в намеченных районах.