Время в Ереване: 11:07,   19 Январь 2024

Министерство разведки Ирана сообщило об аресте ряда лидеров ИГИЛ

Министерство разведки Ирана сообщило об аресте ряда лидеров ИГИЛ

Министерство разведки Ирана объявило, что два террориста, которые были причастны к инциденту в Кермане, погибли в вооруженном столкновении с силами безопасности и рассказали об аресте ряда лидеров террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, в заявлении говорится, что после трагической катастрофы, произошедшей на церемонии по случаю годовщины Касема Сулеймани в Кермане, и в продолжение сбора информации и мер безопасности внутри страны и за ее пределами, были получены определенные данные.

В последствии был выявлен и арестован ряд других агентов, связанных с этим инцидентом, на уровне некоторых лидеров ИГИЛ, вплоть до оперативных агентов и граждан нескольких стран, и переведен в следственные изоляторы страны. Министерство безопасности указало на продолжение наступательных и оборонительных операций и активное присутствие сил безопасности в намеченных районах.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]