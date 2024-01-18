12,5% акций компании, эксплуатирующей месторождение Амулсара, перейдут правительству Армении

Закрытое акционерное общество «Лидиан Армения», эксплуатирующее Амулсарское месторождение, передало в дар правительству Армении 12,5% своих акций. Как сообщает «Арменпресс», соответствующий проект на заседании правительства 18 января представила заместитель министра экономики Ани Испирян.

Она напомнила, что в 2023 году между правительством, Евразийским банком развития и закрытым акционерным обществом «Лидиан Армения» был подписан Меморандум о взаимопонимании. Меморандумом предусмотрено рассмотреть возможность продолжения подготовительных, строительных и дальнейших работ по эксплуатации Амулсарского месторождения.

«Для эффективной реализации программы компания «Лидиан Армения» обязалась обеспечить инвестиции в размере не менее $250 миллионов. В ходе строительства компания «Лидиан Армения» взяла на себя обязательство предоставлять общинам, платящим налоги на экологию, помимо отчислений на реализацию экологических программ, перечислять ежегодную финансовую помощь в размере $7 миллионов.

В рамках меморандума компания также обязалась передать правительству в дар 12,5% акций уставного капитала компании «Лидиан Армения».

Проектом предлагается принять акции, передаваемые в дар правительству, согласно меморандуму», - заключила Испирян.

Проект предусматривает и возложение полномочий по управлению акциями на Министерство экономики. Для принятия указанного дара Министерство экономики подпишет соответствующий договор.