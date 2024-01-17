Музей истории Армении и Национальный музей Чехии подпишут Меморандум о сотрудничестве. Церемония подписания состоится в Ереване в начале февраля, когда откроется временная экспозиция «Замки и крепости Чехии». На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», директор Музея истории Армении Давид Погосян заявил, что это обеспечит новый уровень сотрудничества между музеями двух стран.

«Коллекцию мы ожидаем в конце января. Это передвижная выставка, и следующий пункт ее назначения - Армения. Выставка организована совместно с посольством Чехии в Армении и Национальным музеем Чехии. Будут представлены довольно интересные экспонаты, показывающие замки и крепости Чехии», - рассказал Давид Погосян.

На выставке будут представлены фотографии самых интересных замков и крепостей двух исторических районов Чехии: Богемии и Моравии. Они были выбраны исходя из их исторического значения и художественной ценности. Это не только те, которые уже включены в список ЮНЕСКО: Прага, Чески-Крумлов, Литомышль, Телч, но и ряд других, претендующих на включение в этот список.