Нападающий сборной Аргентины по футболу и «Интера» Майами Лионель Месси вновь удостоился награды ФИФА The Best Men’s Player.

Как сообщает «Арменпресс», из всех претедентов на звание лучшего футболиста 2023 года Месси набрал наибольшее количество очков, опередив Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Лучшим тренером прошедшего года признан Пеп Гвардиола, главный тренер чемпиона Англии, обладателя кубка, обладателя Суперкубка Европы, обладателя кубка Лиги чемпионов, клубного чемпиона мира «Манчестер Сити».

Лучшим голом 2023 года был признан гол Гильерме Мадруги, забитый в составе бразильского «Ботафого» в ворота «Новоризонтино» в 14-м туре бразильской серии B.

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон признан лучшим вратарем мира 2023 года.

В символическую сборную 2023 года вошли вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Джон Стоунз, Кайл Уокер, Рубен Диаш (все - «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Бернарду Силва, Кевин де Брюйне (оба - «Ман Сити»), Джуд Белингем («Реал»);

Нападающие: Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Винисиус («Реал»).