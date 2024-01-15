Обладателем Суперкубка Испании по футболу в этом году вновь стал мадридский «Реал».

Как передает «Арменпресс», в финале, состоявшемся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, мадридский «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:1, и стал обладателем Суперкубка Испании.

В составе королевского клуба Винисиус Джуниор оформил хет-трик, еще один гол забил Родриго.

«Реал» в 13-й раз стал обладателем Суперкубка Испании.