Ереванская ДЮСШ по фигурному катанию и хоккею станет комплексным центром единоборств

Мэр Еревана Тигран Авинян на своей странице в Facebook прокомментировал недействующую спортивную школу по фигурному катанию и хоккею.

«Мы продолжаем делать спортивную культуру неотъемлемой частью повседневной жизни Еревана — путем капитального ремонта и модернизации спортивных школ. К отремонтированной и сданной в эксплуатацию ереванской теннисно-бадминтонной детской спортивной школе в ближайшее время присоединится детская спортивная школа по фигурному катанию и хоккею", - как сообщает Арменпресс, сказал Авинян.

В прикрепленном к посту видеоролике говорится, что спортивная школа, не действующая уже 20 лет, станет комплексным центром совершенствования навыков единоборств.

«Наша цель – создать все необходимые условия для наших юных спортсменов», - заключил мэр.