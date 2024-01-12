Омбудсмен Армении подчеркнула важность наблюдений комиссара Совета Европы по правам человека
Защитник прав человека Армении Анаит Манасян подчеркивает важность опубликованных комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович 12 января наблюдений под названием “Армения и Азербайджан: эффективная защита прав человека всех лиц, пострадавших от конфликта в Карабахском регионе, является ключом к успеху мирного процесса”, в которых, в частности, представлены наблюдения комиссара по итогам визита 16-23 октября 2023 года.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата офиса омбудсмена Армении, Дуня Миятович отметила, что омбудсмен Армении ознакомила комиссара Совета Европы с предварительным отчетом и другими публикациями по итогам ознакомительной работы, проведенной с 24 по 30 сентября 2023 года в местах регистрации вынужденных переселенцев.
Комиссар также коснулась возможных случаев насилия, пыток и нанесения увечий, описанные в докладе омбудсмена.
“На основе информации, собранной в ходе различных интервью, репортажей и результатов мониторинга СМИ, защитник прав человека Армении, среди прочего, упомянула произошедшие 19-20 сентября случаи обстрелов гражданских объектов и объектов инфраструктуры, в том числе жилых домов, школ и машин скорой помощи.
Она сообщила, что число раненых среди мирного населения превысило 40, в том числе 13 детей, при этом по состоянию на 20 сентября зарегистрировано 10 подтвержденных случаев гибели мирного населения, в том числе 5 детей”, - отметила еврокомиссар.
Миятович отметила, что “власти Армении и Азербайджана на мирных переговорах должны ставить акцент на защите прав человека и установить серьезные гарантии прав человека для всех лиц, пострадавших от конфликта”.
Дуня Миятович добавила, что чувство страха и неуверенности среди местного населения усилилось в результате азербайджанских военных действий 19 и 20 сентября 2023 года.
“Высокий уровень уязвимости, вызванный блокадой и внезапным открытием Лачинского коридора в сентябре 2023 года, заставил местное население почувствовать, что у него нет другого выбора, кроме как немедленно покинуть регион, чтобы защитить свое существование”, - отметила еврокомиссар.
Приветствуя проводимую властями Армении работу по оказанию первой помощи прибывшим в Армению из Нагорного Карабаха, комиссар подчеркнула, что армянам Нагорного Карабаха, переехавшим в Армению и, в частности, принадлежащим к уязвимым группам, должны быть гарантированы доступ к необходимой поддержке в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
“Учитывая высокий уровень страха и недоверия, важно, чтобы власти Азербайджана предоставили четкие гарантии безопасности армянам Нагорного Карабаха, желающим вернуться на прежние места проживания”, - отметила Миятович.
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