В Капане начинается Международный музыкальный фестиваль

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения реализует новый музыкальный проект - Международный музыкальный фестиваль в Капане, региональном центре Сюникской области.

Как передает «Арменпресс», проект организован по совместной инициативе Министерства ОНКС, мэрии Капана и известного виолончелиста Севака Аванесяна.

Международный музыкальный фестиваль в Капане начнется 13 января в 19:00 в Органном зале Капанского государственного колледжа искусств им. В. Стамболцяна.

Выступят Севак Аванесян (виолончель), Николай Мадоян (скрипка), Гари Еприкян (орган), Армен Карамян (фортепиано) и Армен Пучинян (фортепиано).