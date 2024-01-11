Грузия в центре внимания туристов из стран Ближнего Востока: какoвы возможности Армении?

Согласно статистическим данным Национального управления туризма Грузии (GTNA), в 2022 году Грузию посетили 4 миллиона 703 945 туристов, более 80% из которых - европейцы, 4,4% - граждане стран Ближнего Востока.

В общей картине въездного туризма количество туристов из стран Ближнего Востока довольно мало, но в данном случае важна динамика. По итогам 2022 года Грузия приняла 208 341 туристов с Ближнего Востока, что в 15 раз больше, чем количество туристов, посетивших Грузию десять лет назад.

Более того, рост числа туристов из региона превысил допандемический уровень: бывшая советская республика приняла около 160 000 посетителей с Ближнего Востока. Среди туристов Ближнего Востока Грузия известна не только своими впечатляющими природными пейзажами, доступными отелями и относительной близостью, но также постоянно растущей дотупностью халяльной еды и гидами, владеющими арабским языком (Middle East Monitor, 2022).

Рост количества посетителей с Ближнего Востока происходит в основном за счет туристов из стран Персидского залива, в частности из Саудовской Аравии, на которую приходится более 50% от общего числа туристов с Ближнего Востока. В 2022 году число туристов из Саудовской Аравии выросло на 60% по сравнению с допандемическим периодом 2019 года, достигнув 119 921 посетителя.

Рассмотрим, как действуют вышеупомянутые факторы успеха Грузии и возможны ли в Армении подобные достижения.

В Армению въезжать без визы и находиться в стране до 180 дней могут граждане лишь 45 стран, что в два раза меньше, чем в случае с Грузией, где такая возможность предоставляется гражданам 107 стран. При этом без визы Армению могут посещать только граждане 2-х стран Ближнего Востока: ОАЭ и Катара.

В отличие от Грузии, в Армении меньше прямых рейсов из многих аэропортов региона: Дубая, Дохи, Шарджи, Абу-Даби, Эр-Рияда, Джидды, Даммама, Дохи и стоимость полета дороже. Цена билета из вышеперечисленных городов в Армению и в обратном направлении при бронировании за 2 месяца до даты вылета колеблется от 82 до 470 евро, при средней цене 454 евро.

При этом Армения является одной из самых безопасных стран мира, согласно индексу преступности Numbeo, по состоянию на июль 2023 года Армения занимает 6-е место по уровню безопасности. Индекс преступности составил 21,6, а индекс безопасности - 78,4. Это очень высокий показатель, и он намного выше, чем у Грузии, занявшей 20-е место. С точки зрения безопасности Армения является гораздо более предпочтительным местом для туристов, чем Грузия (Numbeo, 2023).

Более подробную информацию смотрите по следующей ссылке: