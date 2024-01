Грузия все больше привлекает туристов из Ближнего Востока, что может предложить Армения?

Согласно статистическим данным Национальной Администрацией Туризма Грузии (GTNA), в 2022 году Грузию посетило 4 703 945 туристов, более 80% из них пришлось на европейцев и 4,4% на граждан Ближнего Востока (рисунок 1).

Рисунок 1 - Общее количество туристов, посетивших Грузию в 2022 году, в разбивке по регионам-донорам в %

В общей картине въездного тризма доля посетителей из Ближнего Востока очень мала, однако в данном случае важна динамика. По итогам 2022 года Грузия приняла 208 341 туристов с Ближнего Востока, что в 15 раз больше, чем десять лет назад (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика туристического потока из Ближнего Востока в Грузию с 2012 по 2022 годы

Более того всплеск туристов из региона превзошел допандемические значения: в 2019 году бывшая советская республика приняла почти 160 000 посетителей с Ближнего Востока. Грузия популярна среди отдыхающих с Ближнего Востока не только по причине наличия живописных пейзажей, доступных отелей и относительной близости, но также из-за растущей доступности халяльной еды и гидов, владеющих арабским языком (Middle East Monitor, 2022).

Рост числа посетителей с Ближнего Востока в основном обусловлен туристами из арабских государств Персидского залива, в частности из Саудовской Аравии, на которую приходится более 50% от общего туристов из Ближнего Востока (рисунок 3). Количество туристов из Саудовской Аравии в 2022 года увеличилось на 60% по сравнению с допандемическим 2019 годом и составило 119 921 посетителей (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика туристического потока из Ближнего Востока в Грузию с 2011 по 2022 годы по странам

Также Саудовская Аравия Страна вошла в десятку стран с наибольшим количеством иностранных посетителей Грузии, при этом туристов из Израиля и Турции по-прежнему больше, чем из арабоязычных стран (таблица 2).

Таблица 2 – ТОП 10 стран по посещению Грузии с 2019 по 2022 годы

Некоторые туристы из Персидского залива даже проводят целые месяцы на Черном море и в столице страны Тбилиси, где сейчас находится шумный арабский квартал. Наиболее популярный период среди иностранных туристов - это четыре месяца с июля по октябрь (таблица 3).

Таблица 3 – Сезонность въездного туризма Грузии, количество посещений по месяцам из ТОП 10 стран в 2021 году

В отчете Ближневосточного института стран сотрудничества стран Персидского залива (GCC) о туризме в Грузии было обнаружено, что за последнее десятилетие страна стала популярной благодаря многообещающим возможностям для бизнеса, и недорогой и удобной, альтернативой для отдыха как зимой так и летом, учитывая что въезд в Грузию свободны практически для всех стран – для граждан 107 стран виза не требуется, таблица 4 (Middle East Monitor, 2022).

Таблица 4 – Список стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд в Грузию

Многие страны Ближнего Востока имеют возможность в любое время и в любой продолжительности посещать Грузию (рисунок 3).

Рисунок 3 – Страны с разным уровнем безвизового режима въезда в Грузию

Безвизовый режим позволяет иностранцам находиться в Грузии до 1 года. Это означает, что многие туристы из стран Персидского залива могут повторить визит в течение того же года (Middle East Monitor, 2022).

Помимо туристического потока из стран Персидского региона, поступали и инвестиционные потоки, в основном из ОАЭ, которые направлялись в основном в гостиничный сектор Грузии, что поспособствовало его реконструкции. Так в 2021 общее число гостиниц и средств размещения в Грузии составило 1 726, что почти на 70% выше, чем годом ранее и 99,3% из них в руках частного бизнеса (рисунок 4).

Рисунок 4 – Показатели гостиничного сектора Грузии в 2021 году

Немаловажным фактором роста туристического потока из арабских стран выступило увеличение прямых авиарейсов в Грузию из многих аэропортов региона: Дубай, Доха, Шарджа, Абу-Даби, Эр-Рияд, Джидда, Даммам, Доха длительностью 3-3,5 часа. Это позволило Грузии стать легкодоступной, удобной и близкой дестинацией. Цена билета из вышеназванных городов в Тбилиси и обратно при бронировании за 2 месяца до даты вылета составляет от 265 до 399 Евро, средняя цена составляет 392 Евро, таблица 5 (Hashem, 2021; Kiwi.com, 2023).

Таблица 5 – Прямые рейсы из ведущих аэропортов Саудовской Аравии, ОАЭ” и Катара в международные аэропорты Грузии и стоимость рейса на октябрь 2023 в Евро

Ведение бизнеса в Грузии – арабы приезжают не только отдыхать, но и находить интересные инвестиционные возможности для бизнеса

Грузия – это стабильный экономический и политический рынок, имеющий чрезвычайно хорошо функционирующую бизнес-среду. В отчете Всемирного Банка «Ведение бизнеса» за 2022 год Грузия занимает 7-е место (3-й год подряд) из 190 стран по критерию «Легкость ведения бизнеса» (рисунок 5).

Рисунок 5 – Место Грузии в рейтинге Всемирного банка “Doing Business 2022”

Компанию Грузии в Топ-10 составили такие страны как: США, Сингапур, Дания, Норвегия и Великобритания. В 2019 году страна занимала 6 место (World Bank Group, 2023a).

Экономика и налоговое законодательство.

Налогообложение в Грузии уникально, она является 3-й наименее облагаемой налогом страной в мире с общей налоговой ставкой 9,9%. Грузия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения с 56 странами и предлагает чрезвычайно удобную систему налогообложения для физических и юридических лиц (Afifi, 2021; Happy Georgia, 2022).

Экономика перестроилась под нужды туристов, государство предусмотрело все возможные средства для обслуживания арабских и иностранных путешественников. Так государство снизило стоимость на всех местных рынках, где можно выбрать все продукты по самым доступным ценам, помимо этого была снижена и унифицирована стоимость перевозок. Другими словами, туристы не эксплуатируются, и поэтому политика снижения цен увенчалась успехом увеличив доли арабских и иностранных путешественников (Hashem, 2021).

Безопасность в Грузии.

Согласно индексу преступности Numbeo, по состоянию на июль 2023 год Грузия занимает 20-е место в мире по уровню безопасности, Индекс преступности Грузии составил 26,2, а индекс безопасности – 73,8, это высокий показатель, страна уступает лишь некоторым арабским и европейским странам (таблица 6).

Таблица 6 – Индекс преступности Топ-20 безопасных стран, по состоянию на июль 2023 г.

Ранее Грузия занимала еще более высокую позицию, в 2017 страна была на 7 месте (Numbeo, 2023; Sputnik Грузия, 2017).

К тому же многие арабские семьи спокойно отправляют своих жен и дочерей в Грузию попутешествовать, так как она считается второй самой безопасной для женщин страной в мире. В стране почти отсутствуют случаи издевательств или домогательств по отношению к женщинам. Всего по данным Всемирной Организации Здравоохранения в список самых безопасных вошли 7 стран, в которых с насилием в 2022 году столкнулось менее 10% женщин:

Канада – 1,9% Грузия – 6,1% Сингапур – 6,1% Чили – 6,7% Армения – 8,2% Гонконг – 9,4% Швейцария – 9,8% (International Investment, 2023) .

Топ-15 стран безопасных для женщин показан на рисунке 6.

Рисунок 6 – Топ-15 стран безопасных для женщин, в 2022 году

Стратегическое расположение Грузии с географической точки зрения

Страна расположена недалеко от арабского региона, что сделало его источником туристической, инвестиционной и академической привлекательности для многих арабских посетителей из Египта, Саудовской Аравии, Кувейта и других арабских регионов. При этом Туризм в Грузии не ограничивается арабскими путешественниками, так как она расположена недалеко от Турции с юга, и поэтому большинство туристов, приезжающих в Грузию, составляют и турецкие граждане (Hashem, 2021).

Таким образом мы выявили следующие факторы, привлекающие арабских туристов в Грузию

Удачное географическое расположение – 3 часа полета от арабского региона; Безвизовый режим – возможность находится до 1 года в Грузии для граждан из стран Ближнего Востока; Наличие прямых и доступных авиарейсов; Наличие красивых и живописных мест и гор; Развитая и доступная по цене инфраструктура горнолыжных курортов, доступность отелей и хорошая кухня; Межконфессиональная толерантность – нетерпимость к религиозной дискриминации; Растущая доступность халяльной еды и гидов, владеющих арабским языком; Высокий уровень безопасности – Грузия одна из самых безопасных стран в мире, также страна безопасна для женщин - в стране почти отсутствуют случаи издевательств или домогательств по отношению к женщинам; Многообещающие возможности для бизнеса: Грузия является 3-й наименее облагаемой налогом страной в мире Дружелюбная и гостеприимная атмосфера для туристов, поддерживаемая как местными, так государством, которое регулирует цены на продовольственных рынках и транспорт, чтобы они были доступны для туристов;

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АРМЕНИИ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Рассмотрим, как данные вышеобозначенные факторы успеха Грузии, проявлены в Армении и возможен ли в ней подобный успех.

Географическое расположение

Армения соседствует с Грузией, гранича с ней на севере, следовательно Армения расположена чуть ближе к Ближнему Востоку чем Грузия, полет из городов Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара составляет около 3-3,5 часов (рисунок 7)

Рисунок 7 – Географическое расположение Армении относительно Ближнего Востока

В отличии от Грузии в Топ-10 посетителей Армении не входит ни одна Арабская страна, что говорит о недостаточной привлекательности Армении для последних (рисунок 8).

Рисунок 8 – Количество туристов, посетивших Армению в 2021 и 2022 годах по странам

Источник: Ергнян, 2023

Безвизовый режим – возможность находится до 1 года в Грузии для граждан из стран Ближнего Востока.

Всего граждане только 45 стран могут въезжать в Армению без визы и пробыть в стране до 180 дней, что более чем в два раза меньше, чем у Грузии, которая дает такую возможность гражданам 107 стран (таблица 4). Более того только граждане 2 стран из стран Ближнего Востока могут посещать Армению без визы, это ОАЭ и Катар (таблица 7).

Таблица 7 – Список стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд в Армению и пребывание в ней в течении 180 дней

Наличие прямых и доступных авиарейсов.

В отличии от Грузии в Армении количество прямых рейсов из многих аэропортов региона: Дубай, Доха, Шарджа, Абу-Даби, Эр-Рияд, Джидда, Даммам, Доха меньше, и они стоят дороже. Цена билета из вышеназванных городов в Армению и обратно при бронировании за 2 месяца до даты вылета составляет от 82 до 470 Евро, при этом средняя цена составляет 454 Евро (таблица 8 и таблица 5).

Таблица 8 – Прямые рейсы из ведущих аэропортов Саудовской Аравии, ОАЭ” и Катара в международные аэропорты Армении и стоимость рейса на октябрь 2023 в Евро

и 5. Наличие красивых и живописных мест, развитая инфраструктура горнолыжных курортов, доступность отелей.

Цахкадзор. Это небольшой город и один из самых популярных горнолыжных курортов Армении, расположенный в 50 км к северо-востоку от Еревана. В этом живописном городке созданы все необходимые условия для любителей горных лыж и сноуборда. На склонах горы Тегенис построена канатная дорога, которая имеет несколько станций и соответствует всем европейским стандартам. Для катания на лыжах и сноуборде доступны 30 километров трасс и 7 лифтов для перевозки гостей. Зона зимних видов спорта расположена между высотами 1 966 и 2 819 метров над уровнем моря (Arara Tour, 2023; Ski resort Tsaghkadzor - Skiing Tsaghkadzor, 2023) .

Цена на услуги подъемника и ски-пассы следующая:

Разовый билет на подъемник - 8 долларов США (3100 AMD);

Ски-пасс в виде пластиковой карты 5 долларов США (2000 AMD);

Далее карту необходимо пополнить: за 1 день катания - 26 долларов США (10 000 AMD);

за 3 дня - 75 долларов США (29 000 AMD);

5 дней – 121 доллар США (47 000 AMD);

За неделю – 155долларов США (60 000 AMD) (Канатная Дорога Цахкадзора, 2023) .

Лыжный комплект можно арендовать примерно за 11 долларов США (5000 AMD );

AMD Комплект для сноуборда – за 15 долларов США (7000 AMD) (Arara Tour, 2023) .

Большинство отелей курорта предлагают бесплатный трансфер до склонов. Гостиничная инфраструктура Цахкадхора представлена как новыми современными гостиницами уровня три, четыре и пять звезд, так и отелями, построенными в советское время. Следовательно, ценовой диапазон также различный: к примеру, проживание в роскошном Tsaghkadzor Marriott 5* в стандартном двухместном номере может обойтись от 130 долларов США (50 000 AMD). В отелях уровня 4* цена заселения начинается от 65 долларов США (25 000 AMD), в отелях 3* от 40 долларов США (15 000 AMD). Другая опция аренда апартаментов на 2-7 человек стоимостью 78-170 долларов США (30 000-65 000 AMD) или коттеджей на 6-16 человек за 125-312 долларов США (48 000-120 000 AMD) (Тонкости Туризма, 2023b).

Джермук. Это небольшой город, расположенный в 180 километрах от Еревана и окруженный с трех сторон горами. Будучи в советское время водолечебным курортом с множеством минеральных источников, в которых вода по составу не отличается от воды Карловых Варах, город в начале 2000-х начал развиваться как горнолыжный курорт (Rider Skill, 2021) .

Тогда и была построена канатная дорога, и горнолыжные трассы, соответствующие мировым стандартам. Склон для начинающих 1600 метров, а для опытных – 1400 метров.

Полный комплект для лыжника можно арендовать за 13 долларов США (5000 AMD);

Комплект для сноуборда за 21 долларов США (9000 AMD);

На цены в отелях Цахкадзора влияют два фактора: уровень самого отеля и удаленность от канатной дороги. Все отели можно разделить на три типа – новые, отремонтированные и коттеджи (Arara Tour, 2023).

Новые гостиницы соответствуют всем европейским стандартам, имеют хороший сервис и достаточно высокие цены (например, «Мариотт Цахкадзор», «Кечарис», «Мир золота» и др.). Обновленные гостиницы также могут порадовать клиентов хорошим сервисом и достойными условиями. Однако цены здесь можно отнести к «золотой середине» (Arara Tour, 2023).

Ахтамар (Севан). Это развивающийся горонолыжный курорт находится в одноименном городке Севан, расположенном на высоте 1900 метров над уровнем моря и всего в 12 километрах от Еревана. Хотя по популярности и развитости горнолыжной инфраструктуры, Ахтамар уступает другим горнолыжным курортам, он динамично развивается. В Ахтамаре действуют несколько трасс разного уровня сложности, предназначенных как для детей (пологие трассы) так и для супер продвинутых лыжников (черные трассы) длинною 1,2 километра. Общая длина трасс 2,5 километров (Guide-Tours, 2021) .

Ски-пасс, дневной – 10 долларов США;

Аренда инвентаря - 10 долларов США.

Что касается размещения, тут разные опции, есть возможность арендовать дом, коттедж или виллу, за 20, 70-100 и 200 долларов США соответственно (Отдыхатели, 2023).

В Армении гораздо меньше предложение для зимнего вида спорта в сравнении с Грузией. К тому же инфраструктура армянских горнолыжных курортов уступает Грузинским.

и 7 Межконфессиональная толерантность – нетерпимость к религиозной дискриминации и растущая доступность халяльной еды и гидов, владеющих арабским языком;

Армения – одна из немногих христианских стран мира, которая почти полностью окружена мусульманскими странами. Несмотря на религиозные различия, местные жители довольно тепло и дружелюбно относятся к соседям-мусульманам. И, может быть, поэтому в последнее время Армения стала популярным туристическим направлением для арабских туристов. Для них особенно интересно зимнее время, так как они лишены возможности заниматься зимними видами спорта в своих странах из-за жарких климатических условий. Также за последние годы в Ереване открылось много арабских ресторанов, где гости могут заказать привычную и обычную еду.

Обычно у туристов не возникает трудностей с языком, так как многие армяне владеют как минимум одним иностранным языком. Почти 80 % молодых людей говорят по-английски, и некоторые из них даже говорят по-арабски и по-персидски (Arara Tour, 2023).

Однако при этом при этом арабский язык не так распространен в Армении и гидов, владеющих арабским значительно ниже, чем в Грузии.

Высокий уровень безопасности.

Армения одна из самых безопасных стран в мире, по индексу преступности Numbeo, по состоянию на июль 2023 год она занимает 6-е место в мире по уровню безопасности: Индекс преступности составил 21,6, а индекс безопасности – 78,4! Это очень высокий показатель, и он намного выше, чем у Грузии, занявшей 20 место (таблица 6). С точки зрения безопасности Армения намного более предпочтительное направление чем Грузия для туристов (Numbeo, 2023).

Возможности для бизнеса.

Как уже было сказано ранее одна из причин популярности Грузии у арабских туристов – это возможность развития бизнеса в стране: налоговые льготы, государственная поддержка иностранных инвестиций. К сожалению, в этом отношении Армения значительно утопает Грузии. Так в рейтинге Всемирного Банка за 2022 год она занимает только 47 место, тогда как Грузия 7 (рисунок 9 и рисунок 5).

Рисунок 9 – Место Армении в рейтинге Всемирного банка “Doing Business 2022”

Дружелюбная и гостеприимная атмосфера для туристов и поддержка государством туризма.

Армения, как и Грузия славится своим дружелюбным и гостеприимным отношением к гостям и прибывающим, однако по мнению представителей отрасли государственной поддержки для привлечения туристов должна быть расширена. Как заявляют участники отрасли, государство должно более активно и глубже участвовать в инвестиционных проектах, направленных на развитие отрасли, открытие и продвижение новых направлений и площадок, взяв на себя ключевые роли основного инвестора, управляющего и гаранта инвестиций (Петросян, 2016).

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ ИЗ АРБСКИХ СТРАН В АРМЕНИИЮ

В сравнительном анализе мы показали в каких областях Армении следует сосредоточить усилия для привлечения большего количества туристов из Ближнего Востока, результаты оценки представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Сравнительная таблица уровня развития ключевых факторов развития горнолыжного туризма в Грузии и Армении

Из таблицы видно, что усилия Армении следует сосредоточить на 6 направлениях

Расширить список стран для безвизовый въезда в Армению. На сегодня только граждане 47 стран могут въехать Армению без визы и пробыть до 180 дней. Мы предлагаем включить в список безвизового въезда больше стран из Ближнего Востока: особенно критично важно в ближайшее время включить прежде всего Саудовскую Аравию, и позже Оман, Кувейт. Также предусмотреть возможность включения большего количества европейских стран и развитых азиатских стан: Китай, Южня Корея, Малайзия и другие. На первом этапе разрешить пребывание граждан этих стран 180 дней, оценить эффект от меры6 какие страны стали больше посещать Армению и позже возможно увеличить количество дней пребывания до 360 дней для некоторых из них. Увеличить количество прямых авиарейсов из ключевых международных аэропортов Ближнего Востока. На отдельных направлениях ввести лоукостеры

Сегодня только из 4 аэропортов ОАЭ и Саудовской Аравии существуют прямые рейсы в Ереван, это Дубаи, Абу-Даби, Шарджа (ОАЭ) и Доха Саудовская Аравия), тогда как из Эр-Рияда и Джиды (Саудовская Аравия) прямые рейсы вообще отсутствуют. Необходимо наладить прямые авиасообщения из Эр-Рияда и Джиды и в целом повысить частоту сообщений из тех городов, откуда рейсы уже осуществляются.

Также необходимо предусмотреть возможность субсидирования некоторой части цены авиабилета, так как средняя цена перелета из ОАЭ, Саудовской Аравии в Ереван и обратно 454 Евро, тогда как в Грузии средняя стоимость билета 392 Евро, и это несмотря на то, что географически Армения чуть ближе, чем Грузия расположена к региону.

Еще одним эффективным решением этой проблемы может выступить введение бюджетных авиарейсов с участием компаний-лоукостеров

Развивать другие направления, улучшать и расширять туристический контент, привлекать больше молодых туристов и повышать доступность отелей

Необходимом пересмотреть ограничительный и чрезмерно эксклюзивный подход государства в выборе направлений для развития туризма. Долгое время поддерживалось развитие только одних туристических объектов, а другие были забыты и незамеченными. Популярными местами среди туристов являются Гарни, Гегард, Севан, Цахкадзор, Дилижан и другие. Многие другие не менее интересные исторические и живописные места просто остались незамеченными и неразвитыми (Гостиничный бизнес в странах СНГ: Армения и Беларусь, 2021).

По отзывам туристов, предлагаемые направления и турпакеты не меняются, а после пары поездок по стране других мест для посещения уже нет. Сокращение количества туристических объектов и дестинаций до нескольких привело к значительному ущербу многим историко-культурным объектам, выходящим за рамки. Например, деревня Кохб, изобилующая средневековыми памятниками, такими как базилика под названием «Твараехци», находится в полуразрушенном состоянии. Эти две проблемы — ограниченный выбор мест и туристических направлений и ветхость многих исторических и культурных объектов — являются ключевыми проблемами качественного развития туризма Армении(Starr, 2023).

Необходимо расширить туристический пакет предложений как для зимнего, так и для летнего отдыха: предусмотреть развитие других забытых, но не менее прекрасных туристических направлений, продумать политику их продвижения.

Также важно предусмотреть развитие инфраструктуры развлечения для молодых туристов. К сожалению, Армения воспринимается как туристическое направление для пожилых людей. Как показано на рисунке 10, почти 60% туристов, прибывающих в Армению, относятся к возрастной группе от 36 до 63 лет и старше 64 лет.

Рисунок 10 – Сегментация туристов, прибывающих в Армению по возрастным группам, данные за 2016-2022 годы

Молодые туристы в возрасте от 18 до 25 лет составляют лишь около 8% всех туристов. К сожалению, как отмечают многие эксперты, Армения не поспевает за современными тенденциями туризма. Молодые люди до 25 лет, побывавшие в стране, отмечают, что после посещения основных достопримечательностей, отведав местную колоритную кухню, в стране больше делать нечего. Абсолютно не развит досуг и развлечения для молодежи (Ministry of Economy of the Republic of Armenia, 2023).

Другим важным шагом является развитие гостиничной инфраструктуры разного уровня обслуживания в других городах и направлениях, помимо Еревана. По данным Статистического комитета, на конец 2019 года в Армении было зарегистрировано 769 гостиничных объектов (с общим фондом 11 348 номеров), из них 410 в Ереване (5 427 номеров). В 2021 г. насчитывается уже 915 средств размещения (таблица 10).

Таблица 10– Количество гостиниц в Армении и Ереване в 2019-2021 годы

Большинство средств размещения в Армении сосредоточено в основных туристических центрах – Ереване, горнолыжном курорте Цахкадзор, бальнеологическом Дилижане, курорте Джермук, туристическом комплексе Татев и окрестностях озера Севан. В столице страны наибольшая концентрация средств размещения категории 4–5 звезд с высоким уровнем обслуживания.

Поэтому мы считаем критичным развитие гостиничной инфраструктуры в других туристических направлениях, которые, как было отмечено выше, необходимо развивать и продвигать в будущем в целях достижения диверсификации туристического предложения для привлечения большего числа туристов из Ближнего Востока и молодежи в целом.

Обучить персонал и гидов арабскому языку, расширить доступность халяльной еды

Данная инициатива на первых порах должна быть поддержана государством, далее при росте потока туристов из арабских стран бизнес сможет взять реализацию этой задачи полностью на себя, заметив рентабельность подобной инициативы.

и 6. Создавать условия и инвестиционные возможности для иностранного бизнеса и расширить государственную поддержку отрасли

На примере Грузии мы смогли убедиться, что стабильная экономика продуманная инвестиционная политика и налоговые льготы для бизнеса смогли сделать страну 7 в мире по привлекательности для ведения бизнеса. На наш взгляд для создания таких условий в Армении потребуется комплекс мер и программ, в разработке и реализации которых необходимо будет задействовать разные министерства и ведомства, включая: Министерство экономики, Комитет по Туризму, Министерство финансов, Министерство территориального управления и инфраструктур и другие.

Одна из привлекательных для инвесторов мероприятий – льготная налоговая политика, к эффективным мерам можно отнести: снижение налоговых ставок на доходы бизнеса, налоговые каникулы и/или субсидирование части потерь, вызванных не действиями бизнесмена, а экономической нестабильностью в стране

В целом рост в 2023 году увеличился более чем вдвое по сравнению с предыдущими годами: 2019 г. - 1 059 893; 2020 г. - 307 795; 2021 г. - 698 443; 2022 г. - 1 542 326, включая ноябрь, в чем неоценима роль Министерства экономики РА и Комитета по туризму.

Государство активно участвует в разработке и реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма и других отраслей экономики. Министерство объявило о разработке стратегии развития туризма в Армении на 2020-2030 годы, что является не только необходимой, но и замечательной инициативой. В этом году Комитет по туризму реализовал два крупных проекта: первый - презентация брендинга Армении, второй - публикация нового сайта.

Подводя итоги, можно сказать, что динамика последних лет показывает, что велики шансы - обойти показатели Грузии благодаря эффективному сотрудничеству государственного сектора и частного.

Вараздат Нерсисян