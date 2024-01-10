Стартовал Мемориальный шахматный турнир, посвященный памяти Андраника Маргаряна

С 9 по 16 января в Ереване пройдет шахматный фестиваль, организованный Шахматной академией Армении, посвященный памяти Андраника Маргаряна.

Как передает «Арменпресс», 9 января в рамках шахматного фестиваля стартовал региональный мемориальный турнир с участием представителей Армении, Грузии, Швеции, Казахстана, Ирана и России. Среди участников - чемпион мира до 18 лет Алексей Гребнев и чемпион Европы до 18 лет Арсен Давтян. Региональный турнир проводится по нормам международного гроссмейстера и мастера.

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА в рамках фестиваля состоится и молодежный турнир, в котором примут участие около 600 юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Турнир пройдет в швейцарском формате в 9 туров. Призовой фонд молодежного турнира составляет около 2,5 млн драмов. Участники, занявшие 1-3 места на турнирах, проводимых в разных возрастных группах, также будут награждены медалями и грамотами.