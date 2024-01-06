Землетрясение магнитудой 4 произошло на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в 15.10 (совпадает с мск) в районе Батталгази.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8,76 километра.

Первого января землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой провинции Тунджели, на востоке страны. Тогда очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 километра.