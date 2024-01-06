Землетрясение магнитудой 4 произошло на востоке Турции
16:59, 6 Январь 2024
Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в 15.10 (совпадает с мск) в районе Батталгази.
Очаг землетрясения залегал на глубине 8,76 километра.
Первого января землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой провинции Тунджели, на востоке страны. Тогда очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 километра.
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