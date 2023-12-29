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В Грузии заявили, что страна будет готова к вступлению в ЕС к 2030 году

В Грузии заявили, что страна будет готова к вступлению в ЕС к 2030 году

Грузия полностью будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году. Как передает «Арменпресс», об этом в эфире грузинского телеканала «Имеди» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта -Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Мы можем пообещать, что к 2030 году Грузия будет полностью готова стать членом Евросоюза», - ТАСС цитирует Кобахидзе.  

Политик сравнил возможности Грузии и Молдовы, отметив, что его страна за два года в несколько раз увеличила свои экономические показатели, которые являются одним из определяющих факторов членства в ЕС.

«Только в этом и в прошлом году мы увеличили разрыв с экономикой Молдовы на 8 миллиардов долларов. Это означает, что мы на 8 миллиардов долларов опережаем Молдову на пути к европейской интеграции. Наконец, когда встанет вопрос о членстве, главным критерием по-прежнему будет экономика», - подчеркнул Кобахидзе.

В декабре саммит ЕС решил начать переговоры о членстве Украины и Молдовы, которые могут начаться в марте 2024 года или позже.

На саммите также было объявлено о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены сообщества.


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