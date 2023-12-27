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Министерство ОНКС инвентаризировало объекты армянского культурного наследия, оставшегося в Нагорном Карабахе

Министерство ОНКС инвентаризировало объекты армянского культурного наследия, оставшегося в Нагорном Карабахе

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА интенсивно работает вокруг вопроса сохранения армянского культурного наследия Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, подводящей итоги года, сообщила министр ОНКС РА Жанна Андреасян

«Есть план действий с коллегами из Министерства иностранных дел относительно того, как мы будем решать вопрос защиты культурного наследия, оставшегося на территории Нагорного Карабаха», - отметила она.

По словам Жанны Андреасян, наследие, имеющее материальную и нематериальную культурную ценность, оставшееся на территории Нагорного Карабаха, инвентаризировано, уже существует полная база данных.

«Создаются электронные базы данных, веб-сайты, которые делают все это понятным и видимым», - заключила министр ОНКС Армении.


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