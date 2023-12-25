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Армянские шахматисты готовятся к чемпионату мира по быстрым и молниеносным шахматам

Армянские шахматисты готовятся к чемпионату мира по быстрым и молниеносным шахматам

Шахматисты Армении, готовятся к чемпионату мира по быстрым и молниеносным шахматам.

Как передает «Арменпресс», в стартующем в Самарканде (Узбекистан) турнире по быстрым и молниеносным шахматам участие примут Айк Мартиросян, Тигран Петросян, Шант Саркисян, Роберт Ованнисян, Мануэл Петросян, Самвел Тер-Саакян, Тигран Арутюнян, Мамикон Гарибян, Эмин Оганян. В женских соревнованиях выступят Элина Даниелян, Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян.

Чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам пройдет в Самарканде с 26 декабря по 30 декабря. Айк Мартиросян, лидер мужской сборной Армении по шахматам - действующий бронзовый призёр чемпионата мира.


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