Армянские шахматисты готовятся к чемпионату мира по быстрым и молниеносным шахматам

Шахматисты Армении, готовятся к чемпионату мира по быстрым и молниеносным шахматам.

Как передает «Арменпресс», в стартующем в Самарканде (Узбекистан) турнире по быстрым и молниеносным шахматам участие примут Айк Мартиросян, Тигран Петросян, Шант Саркисян, Роберт Ованнисян, Мануэл Петросян, Самвел Тер-Саакян, Тигран Арутюнян, Мамикон Гарибян, Эмин Оганян. В женских соревнованиях выступят Элина Даниелян, Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян.

Чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам пройдет в Самарканде с 26 декабря по 30 декабря. Айк Мартиросян, лидер мужской сборной Армении по шахматам - действующий бронзовый призёр чемпионата мира.