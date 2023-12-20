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Премьер-министр Пашинян принял председателя Международной кризисной группы

Премьер-министр Пашинян принял председателя Международной кризисной группы

Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя Международной кризисной группы Комфорт Эро.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с ситуацией в регионе.

Были затронуты возможности установления стабильности и прочного мира на Южном Кавказе, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и последние развития.

Премьер-министр Пашинян представил позиции армянской стороны, в том числе относительно принципов мирного договора.

Состоялся обмен мнениями о гуманитарных проблемах вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в результате осуществленной Азербайджаном этнической чистки, а также о программах правительства Республики Армения по их решению. Двусторонне была подчеркнута важность поддержки со стороны международного сообщества.


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