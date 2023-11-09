ХАМАС готов освободить до 15 заложников в обмен на гуманитарную паузу: The New York Times

Палестинское радикальное движение ХАМАС рассматривает возможность освобождения до 15 заложников в обмен на гуманитарное прекращение огня, которое позволит доставить в сектор Газа гуманитарную помощь. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

Согласно условиям сделки, обсуждаемой с радикальным движением, Израиль прекратит обстрелы на три дня, что даст возможность «вывоза заложников и доставки гуманитарной помощи в анклав». Издание уточняет, что соглашение распространяется и на нескольких американцев, удерживаемых ХАМАС. При этом не сообщается точное количество заложников, которые будут освобождены.

Переговоры, в которых принимает участие директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, продолжаются при посредничестве Катара.

Как отмечает The New York Times, официальные лица США, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен, который сейчас находится на Ближнем Востоке, активно добиваются соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на прекращение огня.

7 ноября платформа Axios сообщила, что президент США Джо Байден предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приостановить военные действия в секторе Газа на три дня, чтобы освободить часть заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил американской газете Politico, что израильские власти готовы объявить о прекращении огня, если ХАМАС освободит значительное количество заложников.

В результате атаки ХАМАС 7 октября в Израиле были убиты 1400 человек, около 240 человек взяты в плен. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 10 500 человек. 40% из них - дети.