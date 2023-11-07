На сессии ICCROM в Риме были представлены проблемы сохранения историко- культурных памятников Нагорного Карабаха

В Риме прошла 33-я сессия Генеральной ассамблеи Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM).

Как передает «Арменпресс», Министерство ОНКС РА сообщило, что в работе сессии участвовала и делегация Республики Армения в составе - начальника Управления охраны памятников истории и культуры Министерства ОНКС Арутюна Ваняна и сотрудников посольства РА в Италии. На открытии присутствовала и чрезвычайный и полномочный посол РА в Италии Цовинар Амбарцумян.

С докладом выступил Арутюн Ванян. Он представил проблемы сохранения исторических и культурных памятников Нагорного Карабаха и проводимую Азербайджаном государственную политику по устранению армянский следов из Нагорного Карабаха, уничтожению исторических и культурных памятников и фальсификации их идентичности. В частности, в докладе было подчеркнуто, что спасти огромное армянское историческое и культурное наследие можно только при помощи инструментов давления международных авторитетных структур. Отмечалось, что такая же ситуация когда-то сложилась и в Нахиджеване, где, к сожалению, не удалось сохранить армянское историческое и культурное наследие.

Были представлены четкие факты и цифры относительно уже осуществленных Азербайджаном случаев вандализма и разрушения памятников, ссылки на резолюции и решения, принятые рядом международных авторитетных структур, которые Азербайджан не выполняет.

Была достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках проекта касающегося культурного наследия в период кризиса «Первая помощь и стабильность» (FAR), одной из 4-х основных программ ICCROM.

Обсуждение конкретных проектов продолжится в ближайшее время.