Левон Аронян и Самвел Тер-Саакян завершили матч на Grand Swiss вничью
09:30, 5 Ноябрь 2023
На острове Мэн в Великобритании подходит к концу турнир ФИДЕ Grand Swiss.
Как передает Арменпресс, из шахматистов, представлявших Армению в 10-м — предпоследнем, туре Шант Саргсян черными победил Джордана Ван Форреста. Левон Аронян и Самвел Тер-Саакян сыграли друг против друга, и матч завершился вничью.
Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян и Грант Мелкумян завершили партии вничью.
За тур до конца соревнования Самвел Тер-Саакян набрал 6 очков и находится на 13-м месте.
Мануэл Петросян и Шант Саргсян набрали по 5,5 очков, Габриэль Саргсян - 5 очков, Грант Мелкумян и Айк Мартиросян - 4,5 очка.
В женском турнире у Мариам Мкртчян 4 очка, у Элины Даниелян 3 очка.
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