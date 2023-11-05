Левон Аронян и Самвел Тер-Саакян завершили матч на Grand Swiss вничью

На острове Мэн в Великобритании подходит к концу турнир ФИДЕ Grand Swiss.

Как передает Арменпресс, из шахматистов, представлявших Армению в 10-м — предпоследнем, туре Шант Саргсян черными победил Джордана Ван Форреста. Левон Аронян и Самвел Тер-Саакян сыграли друг против друга, и матч завершился вничью.

Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян и Грант Мелкумян завершили партии вничью.

За тур до конца соревнования Самвел Тер-Саакян набрал 6 очков и находится на 13-м месте.

Мануэл Петросян и Шант Саргсян набрали по 5,5 очков, Габриэль Саргсян - 5 очков, Грант Мелкумян и Айк Мартиросян - 4,5 очка.

В женском турнире у Мариам Мкртчян 4 очка, у Элины Даниелян 3 очка.