Число жертв землетрясения в Непале достигло 128 человек
В результате землетрясения в Непале погибли по меньшей мере 128 человек.
Как передает Арменпресс, как сообщает газета Mint, официальные лица ожидают, что число погибших, вероятно, возрастет, поскольку связь с горными регионами была прервана.
Сообщается, что по меньшей мере 100 человек получили ранения.
Ранее сообщалось о 69 пострадавших.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от города Джумла в Непале с населением около 9 тысяч человек, и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрейч, где проживает около 182 тысяч человек.
Подземные толчки ощущались также в столице Индии Нью-Дели.
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, Индийский сейсмологический центр - в 6,4.
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