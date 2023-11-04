Число жертв землетрясения в Непале достигло 128 человек

В результате землетрясения в Непале погибли по меньшей мере 128 человек.

Как передает Арменпресс, как сообщает газета Mint, официальные лица ожидают, что число погибших, вероятно, возрастет, поскольку связь с горными регионами была прервана.

Сообщается, что по меньшей мере 100 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 69 пострадавших.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от города Джумла в Непале с населением около 9 тысяч человек, и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрейч, где проживает около 182 тысяч человек.

Подземные толчки ощущались также в столице Индии Нью-Дели.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, Индийский сейсмологический центр - в 6,4.