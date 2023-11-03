Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Германии

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил: “Уважаемая госпожа министр, приветствую Вас и Вашу делегацию в Республике Армения, очень рад этой возможности. Вы знаете, что мы придаем большое значение нашим двусторонним отношениям с Германией, что важно не только с точки зрения наших двусторонних отношений, но и в более широком аспекте. Я очень рад, что мы видим увеличение участия Германии в нашем регионе, а также новую динамику в наших отношениях. Я думаю, что Ваш визит является лучшим проявлением этого, и я уверен, что сегодня у нас будет реальная возможность обсудить множество вопросов, связанных с нашими отношениями”.

В свою очередь, Анналена Бербок отметила: “Господин премьер-министр, спасибо, что приняли нас. Для нас это тоже очень важно. Думаю, у нас уже была важная встреча в министерстве иностранных дел, сегодня я также посетила Вашу миротворческую миссию, послушала о сотрудничестве между вооруженными силами Армении и Германии, что является важным показателем нашего тесного сотрудничества. Мы высоко ценим тот факт, что у нас есть возможность так глубоко обменяться мыслями с Вашим правительством в эти трудные времена, когда для европейского континента так важно работать вместе”.

Собеседники подчеркнули важность реализации последовательных шагов по дальнейшему развитию и укреплению экономических связей между Арменией и Германией. В частности, состоялся обмен идеями о возможностях расширения сотрудничества в энергетическом и других направлениях. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в расширении капитала Германии на армянском рынке.

Были затронуты вопросы насильственного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки и сложившейся гуманитарной ситуации, а также шаги правительства Армении по ее преодолению. Была подчеркнута важность поддержки международного сообщества в решении существующих проблем. Анналена Бербок сообщила, что Германия планирует предоставить Армении гуманитарную помощь на сумму более 9 млн евро.

Состоялся обмен мыслями о сотрудничестве Армения-Европейский союз и его дальнейшем расширении. Анналена Бербок отметила, что правительство Германии и ЕС готовы оказать правительству Армении необходимую помощь для продвижения повестки демократических реформ.

Были обсуждены вопросы, связанные с процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Пашинян подчеркнул личный вклад Германии и канцлера Олафа Шольца в мирный процесс. Была подчеркнута важность принципов регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, отраженных в четырехстороннем заявлении премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского совета.

В контексте укрепления мира и стабильности в регионе двусторонне была также подчеркнута важность деятельности наблюдательной миссии Европейского союза в Армении.

Собеседники коснулись также других вопросов регионального значения.