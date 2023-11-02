Президент Армении в рамках визита в Сюникскую область посетил приграничное село Цав

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках визита в Сюникскую область посетил приграничное село Цав.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в непосредственной обстановке Ваагн Хачатурян пообщался с жителями и коснулся интересующих их вопросов.

Затем президент Хачатурян посетил школу, ознакомился с условиями и побеседовал с учениками.