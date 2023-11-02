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Президент Армении в рамках визита в Сюникскую область посетил приграничное село Цав

Президент Армении в рамках визита в Сюникскую область посетил приграничное село Цав

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках визита в Сюникскую область посетил приграничное село Цав.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в непосредственной обстановке Ваагн Хачатурян пообщался с жителями и коснулся интересующих их вопросов. 

Затем президент Хачатурян посетил школу, ознакомился с условиями и побеседовал с учениками.


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