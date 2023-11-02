В СНБ сформировано новое подразделение, которое обеспечит безопасность международных коммуникаций, проходящих по Армении

В штате Службы национальной безопасности Армении сформировано подразделение, функцией которого является обеспечение безопасности региональных и международных коммуникаций, проходящих через Армению, а также пропуска товаров, транспортных средств и людей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян на очередном заседании правительства 2 ноября.

«Совсем недавно мы представили проект «Перекресток мира», согласно которому в Службе национальной безопасности Армении намечено сформировать подразделение, одной из функций которого будет управление региональными и международными коммуникациями, проходящим через Армению: автомобильными, железными дороги, газопроводами, кабелями, линиями электропередачи, также и обеспечение безопасности проезда грузов, грузовых транспортных средств и людей по этим коммуникациям. Хочу сообщить, что это подразделение уже сформировано. Конечно, мы провели определенную подготовку в этом направлении. Сегодня мы уже можем констатировать, что оно уже сформировано и довольно значительно оснащено», - уточнил премьер-министр, добавив, что новое подразделение СНБ начало свою работу практически со вчерашнего дня.