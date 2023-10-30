Секретарь Совбеза Армении и руководитель офиса президента Украины обсудили перспективы сотрудничества двух стран

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе состоявшейся 28 октября на Мальте встречи обсудили текущее состояние двусторонних отношений между Арменией и Украиной. Как передает Арменпресс, об этом на официальной странице в Facebook сообщает посольство Армении в Украине.

Была подчеркнута важность первой встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

“Андрей Ермак отдельно поблагодарил за участие супруги премьер-министра Армении Анны Акопян в Саммите первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве в начале сентября, и за передачу ею гуманитарной помощи для украинских школьников.

Руководитель офиса президента подтвердил настроенность украинской стороны на усиление сотрудничества с Арменией, в частности по вопросам европейской интеграции. Также состоялся обмен мнениями по региональным вызовам в сфере безопасности”, - говорится в сообщении.

Ермак поздравил Армению с избранием, как и Украины, в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках МАГАТЭ и в сфере энергетики в целом.