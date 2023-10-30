Деньги, выделенные НК в качестве кредита, в 2024 году будут направлены на реализацию различных программ: министр

ЕРЕВАН, 30 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В следующем году правительство Армении направит деньги, выделенные Нагорному Карабаху в качестве межгосударственного кредита, на реализацию различных проектов.



Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр финансов РА Ваге Оганесян в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год на совместном заседании постоянных комиссий НС.



Министр сообщил, что проект бюджета был представлен в конце сентября, когда происходила насильственная депортация соотечественников из Нагорного Карабаха. И представленный сценарий бюджета не включает в себя весь комплекс мер и программ, которые правительство собирается реализовать в 2024 году. В настоящее время ведомства прорабатывают дополнительные программы и мероприятия, которые должны быть включены в госбюджет на 2024 год.



"Действительно, этот вариант бюджета представлен с дефицитом в 3,2 процента ВВП, но мы предполагаем, что дефицит увеличится до 4,6 процента в 2024 году, чтобы иметь возможность реализовать все эти меры. Никакой дополнительной фискальной нагрузки на нас это не добавит, поскольку по нашим сегодняшним представлениям мы сможем направить те деньги, которые были выделены Нагорному Карабаху, в качестве межгосударственного кредита на реализацию различных проектов. Надеемся, что этих средств для этого будет достаточно", - сказал Оганесян.