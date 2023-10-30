По части строительства дороги Север-Юг есть серьезный прогресс: премьер-министр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в строительстве дороги Север-Юг видит серьезный прогресс

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр говорил на совместном заседании комиссий Национального собрания в ходе предварительного обсуждения проекта Закона О госбюджете на 2024 год.

«По сравнению с 2018 годом наши капитальные затраты в 2024 году увеличатся на 310% или на 537 миллиардов драмов. В наших планах также - к 2024 году иметь не менее 500 км отремонтированных дорог. Должен с радостью сообщить, что мы добились серьезного прогресса в плане строительства Север-Юг. Недавно мы подписали контракт на строительство участка Агарак-Каджаран, который будет реализовываться иранской компанией», - сказал Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что существуют некоторые проблемы, связанные с участком Сисиан-Каджаран, были проведены консультации с международными партнерами относительно тендерных процедур и некоторых параметров. В связи с этим тендерная процедура не проходит по запланированному графику.

«Но сейчас мы ведем переговоры. Мы надеемся, что в ближайшее время можно будет сделать вполне конкретное заявление относительно того, что строительство всего этого участка будет осуществляться конкретной компанией», - сказал он, добавив, что соглашение пока предварительное.