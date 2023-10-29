Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь 2023

По состоянию на 11:00 часов,  в Верин Двине проголосовали 6,93% избирателей, в Арзни - 12,10%

По состоянию на 11:00 часов,  в Верин Двине проголосовали 6,93% избирателей, в Арзни - 12,10%

В выборах главы общины и членов Совета старейшин, проходящих 29 октября в общине Верин Двин Араратской области, по состоянию на 11:00 часов, приняло участие 6,93% избирателей, или 107 человек. Число лиц, имеющих избирательное право,  в общине Верин Двин - 1545 человек.

Как сообщили Арменпресс в Центральной избирательной комиссии РА, в выборах главы общины Арзни Котайкской области по мажоритарной избирательной системе, по состоянию на 11:00 часов, приняли участие 12,10% избирателей — или 258 человек. Число лиц, имеющих избирательное право, в общине Арзни - 2132.

 Списки кандидатов приведены ниже (на армянском).

ղեկավար.png (61 KB)

ավագանի.png (68 KB)


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]