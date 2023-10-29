По состоянию на 11:00 часов,  в Верин Двине проголосовали 6,93% избирателей, в Арзни - 12,10%

В выборах главы общины и членов Совета старейшин, проходящих 29 октября в общине Верин Двин Араратской области, по состоянию на 11:00 часов, приняло участие 6,93% избирателей, или 107 человек. Число лиц, имеющих избирательное право, в общине Верин Двин - 1545 человек.

Как сообщили Арменпресс в Центральной избирательной комиссии РА, в выборах главы общины Арзни Котайкской области по мажоритарной избирательной системе, по состоянию на 11:00 часов, приняли участие 12,10% избирателей — или 258 человек. Число лиц, имеющих избирательное право, в общине Арзни - 2132.

Списки кандидатов приведены ниже (на армянском).