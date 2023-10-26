Министр ОНКС Армении и министр культуры Франции обсудили вопросы сохранения культурного наследия в Нагорном Карабахе

Министр образования, науки, культуры и спорта (ОНКС) Армении Жанна Андреасян и министр культуры Франции Рима Абдул-Малак обсудили вопросы защиты армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром культуры Франции 26 октября сказала Андреасян.

“Эта тема была одной из важнейших тем сегодняшнего обсуждения, о которой мы продолжим говорить в дни визита. Мы должны попытаться найти эффективные международные механизмы, которые помогут повысить осведомленность и тем самым способствовать усилению защиты”, - заявила министр, назвав проблему угрозы культурному наследию в Нагорном Карабахе одной из наиболее важных проблем.

Она подчеркнула, что с 2020 года не представляется возможным отправить международную миссию, которая смогла бы задокументировать ситуацию с культурным наследием в Нагорном Карабахе, а после вынужденного переселения эта проблема еще больше обострилась.

“На территории Нагорного Карабаха находится более пяти тысяч памятников, более 20 музеев, и защита этих ценностей является одной из наших важнейших задач", - отметила Андреасян, подчеркнув важность решения находящихся под угрозой исчезновения нематериальных культурных ценностей.

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак, касаясь темы, сообщила, что они подали официальный запрос в ЮНЕСКО по вопросу культурного наследия в Нагорном Карабахе, чтобы последняя могла получить разрешение на посещение этих территорий и зафиксировать все армянские культурно-исторические образцы.

“Таким образом, мы сможем идентифицировать и получить представление о том, что произошло. В состав нашей делегации также входит исполнительный директор Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов (ALIF) Валери Фрелан. ALIF смог сделать различные спутниковые снимки и уже создал базу данных о том, что осталось и в каком состоянии находится, то есть об искаженном состоянии образцов. Франция добилась этого с помощью ALIF”, - уточнила министр культуры Франции.