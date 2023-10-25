Пашинян отметил важность подтверждения предыдущих договоренностей относительно подписания мирного договора

Есть предварительная договоренность, что в конце октября будет трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью изданию The Wall Street Journal сказал премьер-министр Никол Пашинян, выразив надежду, что эти договоренности будут подтверждены в ходе этой встречи, а это будет означать, что около 70 процентов необходимых для мирного договора договоренностей достигнуто, и осталось заложить эти принципы в текст мирного договора.

Никол Пашинян разъяснил, о каких договоренностях идет речь: “Первый принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга. Данное положение было озвучено на встрече в Праге, а уже 14 мая 2023 года в Брюсселе был сделан очередной шаг и зафиксировано, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении в рамках 29 800 кв.км, а Армения признает территориальную целостность Азербайджана в рамках 86 600 кв.км.

Второй принцип заключается в том, что процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном должен происходить на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. А в чем особенность? Особенность в том, что на момент подписания [этой декларации] страны Советского Союза уже становились или де-факто стали независимыми странами, и в Алма-Атинской декларации они зафиксировали, что существующие советские административные границы между республиками признаются государственными границами, стороны признают нерушимость и территориальную целостность этих границ. Когда мы говорим, что делимитация границ должна произойти на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, мы имеем в виду, что должны быть взяты существующие на тот момент государственные карты, и они, по сути, должны стать основой для делимитации границ.

И третий принцип заключается в том, что открытие региональных коммуникаций, в том числе открытие автомобильных и железнодорожных путей Армении и Азербайджана друг для друга и для международной торговли, должно происходить на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности стран. И вот по этим принципам практически достигнуты договоренности, и осталось подписать мирное соглашение на основе этих условленных принципов и двигаться вперед”.