Гражданская миссия ЕС в Армении открыла оперативную базу ​​в Ехегнадзоре

Гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) открыла оперативную базу ​​в Ехегнадзоре. Как сообщает Арменпресс, об этом миссия ЕС написала в соцсети X.

“Сегодня EUMA открыла свою оперативную базу в Ехегнадзоре. Это была последняя база, открытая согласно плану Миссии. Руководитель миссии Маркус Риттер вместе с заместителем мэра Ехегнадзора перерезали ленточку новой базы, которая будет ориентирована в первую очередь на приграничные районы Араратской области”, - говорится в сообщении миссии.

Today, #EUMA opened its operating base in Yeghegnadzor. This was the last base to open as per the Mission's plan. HoM Markus Ritter together with the Deputy Mayor of Yeghegnadzor cut the ribbon of the new base which will focus primarily on border areas of the Ararat Province. pic.twitter.com/9DlVoOVdBf