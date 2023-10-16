Избрана новый директор Дома-музея Мартироса Сарьяна

Белла Исаакян избрана на должность директора Дома-музея Мартироса Сарьяна. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице Дома-музея в Facebook.

“Белла Исаакян начала работать в Доме-музее Мартироса Сарьяна в 2005 году сначала в должности старшего научного сотрудника, затем заведующей отделом популяризации и организации выставок.

Коллектив музея сердечно поздравляет дорогого директора и желает ей и дальше развивать Дом великого мастера, сохранять и популяризировать оставленное им богатое наследие”, - говорится в тексте послания.

С 2004 года обязанности директора Дома-музея исполняла внучка Мартироса Сарьяна Рузан Сарьян.