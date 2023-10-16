Запущена платформа поддержки учителей-вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, где на данный момент доступно 1422 вакансии учителей в государственных школах областей Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта РА, учителя-вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха получат доплату в размере 30 процентов от зарплаты. Учителя, работающие в школах Сюника и Вайоц Дзора, общин Чамбарак и Варденис Гегаркуникской области, общин Ноемберян, Иджеван и Берд Тавушской области, получат 50 тысяч драмов в дополнение к 30-процентной надбавке.

Подробно о том, как зайти на платформу и как зарегистрироваться, можно узнать по ссылке (только на армянском языке).