Представитель ООН в ПАСЕ представил программу «Реагирования на нужды беженцев из Нагорного Карабаха»

На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы комиссии по правовым вопросам и правам человека, миграции и мониторингу провели совместные слушания на тему «Права человека и гуманитарная ситуация карабахских армян и международные обязательства Азербайджана».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Общественная телекомпания.

В ходе обсуждений в Страсбурге представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андреас Виснер представил факты перемещения населения Нагорного Карабаха. Он напомнил, что в Армении убежище получили 100 632 беженца, в том числе 30 000 детей, что означает, что каждый 30-й человек в Армении - только прибывший беженец, причем после войны 1920 г. в Армению переместились еще около 35 000 беженцев.

«Прибывшие беженцы в большинстве своем растеряны и обеспокоены своим будущим. Они не знают, что будет с их домами. Они не знают, смогут ли они однажды вернуться. Они не знают, смогут ли их дети иметь доступ к образованию. Большинство беженцев почти ничего не взяли с собой и нуждаются в предметах первой необходимости, таких как одеяла, постельные принадлежности, лекарства, психосоциальная поддержка и кров. Многие, как дети, так и взрослые, получили травмы и нуждаются в психологической поддержке. Многие беспокоятся о своих пожилых родственниках, которые не смогли или не захотели покинуть свои дома и свой домашний скот», - сказал Виснер.

По его словам, правительство Армении предпринимает последовательные и достойные похвалы усилия по регистрации вновь прибывших и удовлетворению их растущих потребностей.

Представитель офиса ООН подчеркнул поддержку, оказываемую его организацией Армении и армянским беженцам, в то же время, отметив, что существует необходимость продолжения поддержки со стороны международного сообщества. Он сообщил, что 7 октября была представлена ​​«Программа реагирования на нужды беженцев» для организации сбора средств. Согласно программе, международное сообщество планирует собрать 97 миллионов долларов для организации помощи людям. Программа призвана дополнить усилия правительства РА и международных организаций по поддержке армянских беженцев.