Представитель ООН в ПАСЕ представил программу «Реагирования на нужды беженцев из Нагорного Карабаха»
На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы комиссии по правовым вопросам и правам человека, миграции и мониторингу провели совместные слушания на тему «Права человека и гуманитарная ситуация карабахских армян и международные обязательства Азербайджана».
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Общественная телекомпания.
В ходе обсуждений в Страсбурге представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андреас Виснер представил факты перемещения населения Нагорного Карабаха. Он напомнил, что в Армении убежище получили 100 632 беженца, в том числе 30 000 детей, что означает, что каждый 30-й человек в Армении - только прибывший беженец, причем после войны 1920 г. в Армению переместились еще около 35 000 беженцев.
«Прибывшие беженцы в большинстве своем растеряны и обеспокоены своим будущим. Они не знают, что будет с их домами. Они не знают, смогут ли они однажды вернуться. Они не знают, смогут ли их дети иметь доступ к образованию. Большинство беженцев почти ничего не взяли с собой и нуждаются в предметах первой необходимости, таких как одеяла, постельные принадлежности, лекарства, психосоциальная поддержка и кров. Многие, как дети, так и взрослые, получили травмы и нуждаются в психологической поддержке. Многие беспокоятся о своих пожилых родственниках, которые не смогли или не захотели покинуть свои дома и свой домашний скот», - сказал Виснер.
По его словам, правительство Армении предпринимает последовательные и достойные похвалы усилия по регистрации вновь прибывших и удовлетворению их растущих потребностей.
Представитель офиса ООН подчеркнул поддержку, оказываемую его организацией Армении и армянским беженцам, в то же время, отметив, что существует необходимость продолжения поддержки со стороны международного сообщества. Он сообщил, что 7 октября была представлена «Программа реагирования на нужды беженцев» для организации сбора средств. Согласно программе, международное сообщество планирует собрать 97 миллионов долларов для организации помощи людям. Программа призвана дополнить усилия правительства РА и международных организаций по поддержке армянских беженцев.
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