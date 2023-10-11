Аргентина готовится в ближайшее время отправить в Армению гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев: посол

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян провел прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Аргентины в Армении Мариано Вергарой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя посла, Ваагн Хачатурян поблагодарил за его работу в ходе дипломатической миссии и за укрепление армяно-аргентинских отношений.

“Я не сомневаюсь, что армяно-аргентинские отношения имеют большой потенциал для развития и с 1992 года переживают непрерывный подъем. В течение последних трех лет мы чувствовали Ваше личное сострадание к событиям, происходящим в Армении в эти трудные времена. Знайте, что в этой ситуации при поддержке наших друзей и партнеров нам удается принимать решения, обеспечивающие стабильность и развитие страны”, - отметил президент.

Поблагодарив за прием, посол отметил: “Проработав в Армении почти три года, я возвращаюсь в Аргентину, оставив здесь много друзей, и уверяю Вас, что у Вас, как и у меня, появился новый друг в Аргентине”.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития тесных отношений между Арменией и Аргентиной. Была подчеркнута важность продолжительного развития политического диалога на высоком уровне и парламентской дипломатии между двумя странами.

В ходе беседы были затронуты вопросы защиты прав армян, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, и проводимой работы по решению гуманитарных проблем. В этой связи посол Вергара сообщил, что Аргентина готовится в ближайшее время отправить в Армению гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев.

Состоялся также обмен мыслями об общих региональных реалиях, в этом контексте посол Мариано Вергара подчеркнул, что Аргентина полностью поддерживает усилия Армении по установлению мира в регионе и добрососедских отношений со своими соседями.