Пашинян считает, что, возможно, Алиев пытается нейтрализовать принципы, достигнутые под эгидой ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся предложения президента Азербайджана Ильхама Алиева рассмотреть Грузию в качестве площадки для переговоров. Пашинян подчеркнул, что сейчас, когда обсуждается вопрос встречи в Брюсселе, где, по сути, есть определенные рамки, Азербайджан пытается предложить другую платформу, что можно интерпретировать как переход на другую платформу, видимо он хочет нейтрализовать уже согласованные принципы.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр РА сказал в интервью Общественному телевидению.

«В Гранаде прошла встреча, и принципы регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном были зафиксированы на платформе Евросоюза, с нашей точки зрения и с точки зрения Евросоюза. И понятно, что когда мы встречаемся в Брюсселе, разговор должен проходить в рамках этих принципов, о которых, я не скажу, что они соответствуют только интересам Республики Армения. Республика Армения их приняла, и, кстати, Азербайджан тоже принял. И сейчас, когда мы обсуждаем вопрос встречи в Брюсселе, где, по сути, у нас есть рамки, которые нужно подчеркнуть, и когда Азербайджан пытается предложить другую платформу, это может быть истолковано нами, что, переходя на другую платформу, Азербайджан хочет нейтрализовать уже согласованные принципы», - отметил Пашинян.

По его словам, должны быть закреплены, подписаны, объявлены те принципы, по которым станет ясно, в каких рамках идет разговор и каков будет его результат. По словам премьер-министра, когда вместо ответа на эти вопросы они предлагают другие платформы, фактически создается впечатление, что они предлагают вытеснить эти принципы.

Пашинян добавил, что усиливаются опасения, что скрытый план может заключаться в том, что все закончится применением силы, новой войной, новой эскалацией.

«Мы не против любого разговора, но мы против логики, которая выведет нас из рамок уже согласованных принципов», - подчеркнул Пашинян.