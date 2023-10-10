Настало время установления мирной жизни и укрепления доверия на Южном Кавказе: Сергей Лавров

После урегулирования вопроса взаимного признания суверенитета между Арменией и Азербайджаном российские миротворческие войска готовы будут внести свой вклад в укрепление доверия на Южном Кавказе.

Как передает «Арменпресс», министр иностранных дел России Сергея Лавров в своей обширной статье: «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности» обратился и к этому вопросу.

«Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать», - написал Лавров.

Глава МИД России, касаясь ЕС, отметил: «Сейчас Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои «посреднические услуги» Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ».