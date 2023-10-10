Число погибших в Израиле и в секторе Газа достигло 1600 человек, более 6400 получили ранения

С начала военных действий в Израиле и в секторе Газа число жертв с обеих сторон достигло 1600, число раненых превысило 6400. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на последние данные, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По данным на вечер 9 октября, в результате атаки ХАМАС в Израиле погибли более 900 человек, включая и иностранных граждан. По данным Минздрава Израиля, по меньшей мере, 2616 человек получили ранения.

По данным органов здравоохранения сектора Газа, погибли 687 палестинцев, 3800 человек получили ранения. В результате израильских ударов по западному берегу реки Иордан погибли 17 палестинцев, в том числе 4 детей, 295 человек получили ранения.

Массовые перемещения из сектора Газа продолжались в течение последних 24 часов, число перемещенных лиц достигло 187 518 человек, ожидается, что оно будет расти.

О взятых в плен людях поступает разная информация. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ХАМАС захватил более 50 человек. Хотя ХАМАС объявил, что захватил и перевез в Газу около 150 человек.

7 октября движение ХАМАС и его вооруженные группировки вторглись в Израиль из сектора Газа. Израиль официально объявил войну ХАМАСу, начав крупную военную операцию в секторе Газа.