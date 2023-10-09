В сентябре 2023 года Армению посетили 260 тыс туристов. Комитет по туризму минэкономики Армении представил данные на своей странице в Facebook, отметив, что этот показатель вырос по сравнению с предыдущими годами (2022 год: 198 тыс, 2019 год: 221 тыс туристов).

Как сообщает Арменпресс, в январе-сентябре 2023 года Армению посетили 1 млн 850 тыс туристов.