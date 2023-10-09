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Аргентина предложила Армении гуманитарную помощь для поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Аргентина предложила Армении гуманитарную помощь для поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство иностранных дел Аргентины предложило гуманитарную помощь посольству Армении для поддержки насильственно перемещенных лиц Нагорного Карабаха после нападений и этнических чисток в Азербайджане. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает "Диаро Армения".

В состав миссии входят специалисты по логистике и другие специалисты, а также некоторые предметы первой необходимости, медикаменты, другие предметы медицинского назначения, сухой корм.

Позже 6 октября президент Аргентины Альберто Фернандес принял делегацию армянских учреждений Аргентинской Республики. Руководство армянских учреждений Аргентинской Республики приветствовало решение направить в Армению миссию «Белых касок» с целью оказания гуманитарной помощи населению, вынужденно перемещенному из Нагорного Карабаха.

Они также поблагодарили президента Аргентины за его заявления на саммите G20 и ООН и сообщили о серьезности гуманитарной ситуации.

Альберто Фернандес, со своей стороны, подчеркнул важность сделать конфликт видимым. Он также пообещал связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном для координации запросов армянской общины о защите незаконно захваченного Азербайджаном руководства Нагорного Карабаха и предотвращении уничтожения армянского культурного наследия.


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