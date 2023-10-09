Палестинцы пытаются в условиях меняющегося миропорядка привлечь внимание к своей проблеме: анализ арабиста

Арабист и международный аналитик Армен Петросян считает, что причиной последней палестино-израильской эскалации стали глобальные реалии. То есть происходит изменение миропорядка, которое оказывает особое влияние на разные регионы, и палестинцы, как одна из самых очевидных жертв предыдущего мирового порядка, своими действиями напоминают о проблеме, которая существует уже восемь десятилетий.

Согласно сообщению Минобороны Израиля, израильская армия истребителями, вертолетами и артиллерией ночью атаковала более 500 объектов ХАМАС и Исламского джихада, расположенных в секторе Газа. По словам представителя ведомства, бои продолжаются в 7 или 8 местах. Через два дня после атаки ХАМАС число жертв в Израиле достигло 700, около сотни человек попали в плен. Число жертв палестинцев превысило 400.

В разговоре с «Арменпресс» Петросян отметил, что другим важным обстоятельством, связанным с последней эскалацией, являются региональные события.

«США прилагают активные усилия по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, одной из ключевых составляющих которых является палестинский вопрос. В прошлом Саудовская Аравия считала решение палестинского вопроса основным предварительным условием урегулирования отношений с Израилем. В настоящее время, по информации некоторых СМИ, зафиксировано изменение позиции арабской страны, согласно которой Эр-Рияд отказался от прежних требований в обмен на возможность обогащать уран. Теперь, чтобы палестинцы и особенно группировки, действующие в секторе Газа, не допустили очередной стратегической потери, как это произошло на пути игнорирования палестинского вопроса в результате подписания так называемых «Соглашений Авраама» в 2019 - 2020 гг. Предпринимая сейчас такие действия, палестинцы пытаются привлечь внимание всего мира к своей проблеме. И они вновь выдвигают на международную повестку дня самый кровавый конфликт современности, который не был урегулирован в течение десятилетий», - объяснил арабист.

Петросян не видит связи между последними событиями на Ближнем Востоке и событиями на Южном Кавказе, какими бы напряжёнными ни были отношения между Израилем и Ираном. Он подчеркнул, что основными зарубежными поильцами ХАМАСа являются Турция и Катар, главным финансистом Исламский джихад, а Иран поддерживает эту группировку исключительно технологиями.

«Ввиду серьезных реалий в регионе, Иран всячески избегает возможной новой военной эскалации, поэтому Иран не заинтересован в том, чтобы вызвать или подстрекать получающие поддержку от него группировки к военной эскалации, которая могла бы иметь серьезные последствия и для него. Иран, избегая военной конфронтации, всегда пытается достичь решения проблем дипломатическими каналами. Ярким примером тому являются отношения с Азербайджаном. В условиях двухлетнего кризиса Тегеран, проявляя активную политику, постоянно стремится держать ситуацию под контролем, и улучшить отношения, хотя и говорит о неприемлемости израильского присутствия в соседней стране», - отметил аналитик.

По мнению Петросяна, хотя США и другие противники могут использовать палестино-израильский конфликт против Ирана, в Тегеране четко осознают, что в условиях меняющегося мирового порядка локальные конфликты в разных регионах могут иметь взрывоопасный характер и нанести Ирану существенный ущерб, тем более на Южном Кавказе, так что авантюра исключается.

«Египет всегда был посредником в урегулировании упомянутого конфликта, и в данный момент посредством него и Катара предпринимается попытка инициировать переговорный процесс по гуманитарным вопросам. Но учитывая, что последствия последнего противостояния достаточно велики, Израиль попытается нанести масштабный и болезненный удар по ХАМАСу. Израиль понес такие потери пятьдесят лет назад во время Войны Судного дня (арабо-израильская война 1973 г.), когда он столкнулся одновременно с двумя арабскими странами. Нынешнее правительство Израиля постарается восстановить свой имидж на внешней арене, а также использовать военную операцию для будущей внутриполитической повестки», - заключил арабист-аналитик.

Манвел Маргарян