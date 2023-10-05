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В испанской Гранаде прошел митинг в поддержку Нагорного Карабаха

В испанской Гранаде прошел митинг в поддержку Нагорного Карабаха

Члены армянских общин разных городов Испании 5 октября собрались в Гранаде, чтобы выразить свою безоговорочную поддержку народу Нагорного Карабаха. Акция протеста, организованная инициативой «Европейцы за Арцах», была направлена ​​на повышение осведомленности о преступлениях Азербайджана против человечности, на осуждение соучастия Европейского союза в совершенных Азербайджаном этнических чистках и на призыв к немедленному международному вмешательству, чтобы остановить геноцидальную политику Азербайджана.

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Как сообщает Арменпресс, акция протеста проходила во время встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на полях саммита Европейского политического сообщества.

Тиран Киликян, один из организаторов демонстрации, представил требования демонстрантов и подчеркнул важность, чтобы Азербайджан был призван к ответственности Азербайджана за свою политику геноцида.

Координатор инициативы «Европейцы за Арцах» Гаспар Карапетян подчеркнул важность армянского единства в защите Нагорного Карабаха. Карапетян призвал армянскую общину объединиться ради Нагорного Карабаха.

Митингующие направили послание европейскому руководству с требованием принятия немедленных мер против продолжающейся геноцидальной политики Азербайджана.

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